I pantaloni a vita alta si confermano uno dei key pieces della bella stagione: ecco qualche idea per imparare ad abbinarli con le scarpe giuste!

Ci sono trend che durano nel nostro armadio giusto un paio di stagioni, capi di cui ci innamoriamo a prima vista ma che dopo aver sfoggiato per 2 o 3 volte al massimo finiscono inevitabilmente nel dimenticatoio, ma questo non è certo il caso dei pantaloni a vita alta, uno di quei pezzi chiave su cui possiamo sempre contare e che resta sempre in pole position tra i grandi must del guardaroba.

Che sia estate o inverno poco importa, i pantaloni a vita alta sono sempre lì pronti a vestirci in mille e un’occasione e dare un tocco super chic a ogni look.

Ci piacciono perché segnano il punto vita e ci aiutano a slanciare la silhouette, ma anche perché sono declinati in un’infinità di versioni che ci permettono di sbizzarrirci con gli abbinamenti.

Che scarpe mettere con i pantaloni a vita alta? Di sicuro indossarli con i tacchi alti è un’ottima idea per esaltare ancora di più la figura, ma a seconda dei modelli che si scelgono (e degli impegni che si hanno in agenda) è possibile optare anche per delle calzature più comode.

Con le ballerine per una giornata dietro la scrivania, con i sandali per una cena romantica, con delle slingback preziose per un party con gli amici, con un paio di mules per un aperitivo informale, con le sneakers per il tempo libero: ecco 5 combinazioni top da copiare in vista dell’arrivo della bella stagione.

Che scarpe mettere con i pantaloni a vita alta: palazzo pants e ballerine

Pantaloni palazzo a vita alta EMILIO PUCCI + Ballerine verdi a punta PELLICO

Credits: emiliopucci.com/ Courtesy of press office

Che scarpe mettere con i pantaloni a vita alta: pantaloni con cintura e sandali

Pantaloni a vita alta con cintura in vita ZARA + Sandali minimal in pelle THE ROW

Credits: zara.com/ mytheresa.com

Che scarpe mettere con i pantaloni a vita alta: pantaloni a fiori e slingback

Pantaloni a vita alta a stampa floreale LA DOUBLE J + Slingback in suede nero con kitten heel STUART WEITZMAN

Credits: matchesfashion.com/ mytheresa.com

Che scarpe mettere con i pantaloni a vita alta: jeans cropped e mules

Jeans cropped a vita alta & OTHER STORIES + Mules in suede giallo LE MOND BERYL

Credits: stories.com/ Courtesy of press office

Che scarpe mettere con i pantaloni a vita alta: pajama pants e sneakers

Pantaloni pajama a vita alta a righe TORY BURCH + Sneakers bianche in pelle ADIDAS

Credits: toryburch.it/ Courtesy of press office