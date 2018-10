Il brand italiano ha creato assieme all’e-shop di alta moda una collezione speciale di mocassini e sneakers in velluto. Ecco le foto del party per il lancio alla Scala.





Tod’s e Mytheresa.com lanciano una capsule collection di scarpe in velluto e per presentarla scelgono la formula più chic e glam che ci sia: una cena di gala in una location davvero straordinaria.



Per il lancio dell’edizione speciale di mocassini e sneakers in velluto, calzature che interpretano perfettamente uno dei trend più raffinati di stagione, i due brand hanno organizzato un party esclusivo, nella cornice favolosa del Teatro La Scala di Milano, che ha riunito alla stessa tavola celeb del calibro di Roberto Bolle e influencer internazionali.



Da Erika Boldrin a Marianna di Martino e Denni Elias, sono stati tantissime le fashion influencer che si sono date appuntamento a questa festa firmata dal marchio italiano di calzature e dall’e-shop di haute couture.



Ecco tutte le foto del party!



Il party per il lancio delle scarpe in velluto di Tod’s & Mytheresa Roberto Bolle beato tra le donne al party di Tod’s e Mytheresa.

Photo Credits: Tod's e Mytheresa.

La cena di gala del party di Tod’s e Mytheresa per il lancio della capsule collection di mocassini e sneakers in velluto.





Photo Credits: Tod's e Mytheresa.

Marianna di Martino tra gli ospiti del party di Tod’s e Mytheresa.

Photo Credits: Tod's e Mytheresa.



Erika Boldrin al party di Tod’s e Mytheresa.

Photo Credits: Tod's e Mytheresa.

Denni Elias al party di Tod’s e Mytheresa.

Photo Credits: Tod's e Mytheresa.

Leonie Hanne, Doina Ciobanu e Denni Elias al launch party di Tod's e Mytheresa.



Photo Credits: Tod's e Mytheresa.



Micol Sabbatini alla festa di lancio della capsule collection by Tod's e Mytheresa.

Photo Credits: Tod's e Mytheresa.

Roberto Bolle e Umberto Macchi di Cellere alla cena di gala del party organizzato da Tod's e Mytheresa.



Photo Credits: Tod's e Mytheresa.

Alcune delle invitate del party organizzato da Tod's e Mytheresa.



Photo Credits: Tod's e Mytheresa.



Virginia Galateri di Genola al party organizzato da Tod's e Mytheresa.



Photo Credits: Tod's e Mytheresa.



