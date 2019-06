Tanti ospiti, le magnifiche vigne della Franciacorta e splendidi fiori per presentare le collezioni di occhiali da sole di Chopard Eyewear. Ecco il racconto per immagini del picnic di stile organizzato da Grazia e De Rigo Vision

Le colline della Franciacorta e lo splendido Albereta Relais & Châteaux di Erbusco hanno fatto da cornice all'evento organizzato da Grazia e De Rigo Vision per raccontare le collezioni di occhiali da sole di Chopard Eyewear.

Modelli di occhiali versatili ed eleganti che si ispirano alle collezioni gioielli di Chopard e ne riprendono dettagli preziosi e linee riformulando il tutto in chiave "eyewear" per un perfetto equilibrio tra moda e design, raffinatezza e comfort.

Al picnic super glam, allestito tra le vigne del relais dei primi anni del novecento, hanno partecipato il direttore di Grazia Silvia Grilli (nella foto sotto) e tanti ospiti: Marica Pellegrinelli, Cristina Parodi, Rosa Cracco, Eleonora Pedron, Chiara Maci.

Presenti inoltre alcune regine dei social: Giulia Gaudino, Catherine Poulain, Beatrice Valli e le attrici Francesca Cavallin e Stella Egitto.

In un racconto per immagini, ecco come è trascorsa questa giornata #instatodigrazia.

(Foto di Stefano Trovati)

Picnic di stile tra le vigne Da sinistra la tavola all'Albereta Relais & Châteaux di Erbusco, nel bresciano, e alcuni dettagli di stile e raffinatezza della mise en place di Bohem Fiori.

I teli di lino di Luxury White.

Altri dettagli del centro tavola fiorito e un paio di occhiali della collezione Chopard Eyewear.



Il direttore di Grazia, Silvia Grilli, posa tra le colline della Franciacorta con un paio di occhiali della collezione Chopard Eyewear.

L'attrice Francesca Cavallin.



L'influencer Giulia Gaudino.



L'influencer Francesca Rocco.

La food blogger Chiara Maci.

L'attrice Cristina Marino.



La modella Marica Pellegrinelli.

La scrittrice Csaba dalla Zorza.

La giornalista Cristina Parodi.



L'international pr manager di De Rigo Vision, Maria Attilia Battaglia.

L'imprenditrice digitale Catherine Poulain.

L'imprenditrice Federica Fumagalli.



L'influencer Beatrice Valli.

La manager Rosa Cracco.

Da sinistra, Sarah Spaak, Communication Director Clanupstairs, e Cristina Puja, direttore rapporti editoriali lifestyle Mediamond.



La stylist Eva Geraldine Fontanelli.

La conduttrice Eleonora Pedron.

L'attrice Stella Egitto.



Ildo Damiano di Grazia.

La vicepresidente della Holding Terra Moretti, Carmen Moretti, tra Barbara Pigola e Barbara Bertelli, pierre di Chopard Eyewear.

Manuel Bogliolo con la managing director Mondadori international business Daniela Sola.



Altri dettagli di stile del picnic allestito presso Albereta Relais & Châteaux di Erbusco.





/ 26 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...