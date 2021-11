Insieme alla Fondazione Woolrich, le organizzazioni no-profit Selva Urbana e Oikos hanno sviluppato un programma di tour esplorativi, workshop e laboratori di educazione ambientale. Verso la diffusione di modelli di vita più sostenibili

Da anni Woolrich Outdoor Foundation si impegna per proteggere e salvaguardare gli spazi outdoor per le community di tutto il mondo. E se è vero che insieme si è più forti, ecco - tra le altre - una buona ragione alla base della due nuove partnership appena attivate.

Con Selva Urbana, organizzazione no-profit impegnata a valorizzare il territorio urbano attraverso la creazione di foreste; e con Istituto Oikos, organizzazione no-profit impegnata nella tutela della biodiversità e nella diffusione di modelli di vita più sostenibili.

Woolrich Outdoor Foundation e Selva Urbana, entrambi partner di 1% for the Planet, collaboreranno alla realizzazione del progetto "Release your Wilderness" che consiste nella ricerca e nella mappatura di alcune zone dell'area metropolitana di Milano in cui piantare mille alberi con lo scopo di rigenerare il contesto urbano. Seguiranno tour esplorativi e workshop dedicati per coinvolgere direttamente i cittadini delle aree interessate e avviare così un processo di progettazione partecipata insieme ad amministrazioni pubbliche e associazioni del settore.

Il progetto si compone anche di programmi formativi rivolti a circa 600 studenti di alcune scuole primarie di Milano che parteciperanno a laboratori di educazione ambientale, con l'obiettivo di sviluppare la consapevolezza dell'importanza della biodiversità e della sostenibilità ambientale per la crescita della propria comunità. Potranno anche scoprire tutti i benefici della forestazione urbana grazie al gioco da tavolo "PiantaLà", sviluppato da Selva urbana insieme ad un partner specializzato nel settore dell'educazione che opera sul territorio meneghino.

Con Istituto Oikos la Woolrich Outdoor Foundation lavorerà alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, tra le province di Varese e Como. Mettendo a dimora alberi e arbusti locali arricchiamo la biodiversità, aumentando le possibilità di rifugio e alimentazione per insetti impollinatori, uccelli e piccoli mammiferi. Sono inoltre previsti programmi di sensibilizzazione rivolti a studenti e insegnanti di alcune scuole di Milano e Varese, tra cui un approfondimento sul tema della "biodiversità urbana", con la possibilità di realizzare Bug Hotels e Cassette-Nido nelle aree esterne delle scuole, e una serie di workshops dedicati a fornire strumenti e best practice per contrastare il cambiamento climatico, sia a scuola che a casa, e trasformare gli studenti in "Agenti 0 Emissioni". Crediamo fortemente che l'educazione e la mobilitazione dei giovani siano infatti essenziali per contrastare la crisi climatica. Aumentando le loro conoscenze e competenze, e con gli strumenti adatti, gli studenti delle scuole diventano così consapevoli del significativo impatto che possono avere sul Pianeta.

Woolrich Outdoor Foundation, Selva Urbana e Oikos, condividono lo stesso impegno verso il pianeta. Proteggere e valorizzare il territorio, coinvolgendo le communità locali e dando voce a chi vuole concretamente fare la differenza per un futuro migliore e più sostenibile, sono i principi che le uniscono. E le rendono ancora più forti, insieme.