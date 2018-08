La signora della musica R&B è il volto della nuova adv del brand per la prossima stagione, per cui firma anche una speciale capsule.



Si intitola ‘Woolrich: American Soul since 1830’, la nuova campagna pubblicitaria per l’Autunno/Inverno 2018 che il brand americano ha lanciato in queste settimane e che vede una testimonial d'eccezione: la cantante e artista Lauryn Hill.

La regina della musica R&B e soul, a 20 anni esatti dall'uscita del suo album da solista, "The Miseducation of Lauryn Hill", è la protagonista di una serie di scatti che la ritraggono per le strade del quartiere Washington Heights di New York, le stesse del suo indimenticabile video “Doo Wop (That Thing)” del 1998.

Ma Laryn Hill non è solo il volto della campagna: la cantante è infatti al centro del nuovo progetto creativo di Woolrich che la vede anche nei panni di designer.

La Hill, infatti, ha firmato i capi di una capsule collection in limited edition, che uscirà in anteprima a settembre in tutti i negozi Woolrich e nei migliori punti vendita in Nord America ed in Europa.



Questo progetto e la campagna che vedete segna l’inizio di una nuova era per Woolrich che celebra il ricco heritage del marchio a stelle e strisce con la partecipazione di musicisti d’eccellenza, il cui ingegno creativo rappresenta il cuore pulsante della cultura americana.







La campagna, inoltre, è accompagnata da un video con una live performance di "Ex Factor" al pianoforte, un'intrepretazione intima e struggente, arricchita da un testo scritto da Lauryn stessa che racconta cosa "American Soul" significa per lei.