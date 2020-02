Un evento dedicato alle donne per presentare la linea Design For Life e l’esclusivo e tecnologico Fit Smart Bra

Lo sapete che il nostro seno non è sempre uguale? Ebbene sì, da una ricerca portata avanti da Triumph, che dal 1886 realizza e produce lingerie dalla perfetta vestibilità, è emerso che il 70% delle donne evidenzia cambiamenti fisici nell’arco del mese e, quindi, necessita di un reggiseno capace di adattarsi ai propri bisogni.

Per questo Triumph lancia Fit Smart, il reggiseno senza ferretto, primo capo della linea Design For Life, realizzato per adattarsi alla forma unica del seno in tutti i momenti grazie alla innovativa tecnologia 4D.

Per celebrare questo momento speciale e far provare in anteprima il prodotto (che sarà disponibile in negozio dal 27 Febbraio), il brand tedesco ha invitato a Berlino giornalisti, celebrities, tra le quali la nostra Michelle Hunziker, e influencer come Catherine Poulain, Elisa Taviti, Annie Mazzola e Ludovica Sauer.

«Tornare a Berlino per me è sempre una gioia’ ci ha raccontato Michelle, «e farlo per scoprire un reggiseno così comodo per noi donne lo è stato anche di più. Possiamo essere sexy per due ore, ma comode tutto il resto della giornata!», continua ridendo.

I colori disponibili sono tanti, azzurro, nero, bianco, nude, pesca, ma solo 4 taglie che coprono però ben 35 combinazioni di taglia/coppa. «Sono noiosa la so ma per il lavoro che faccio il color nude è quello che mi serve per essere sempre a posto. Poi per mio gusto personale adoro il bianco e potendo lo sceglierei sempre!», confessa Michelle prima di scappare per iniziare l’experience pensata per gli ospiti dell’evento denominato Fit Smart Studio.

Nella foto Masha Rener, Ludovica Sauer, Annie Mazzola e Elisa Taviti

Qui tutte le ospiti hanno avuto la possibilità di mettere alla prova il Fit Smart Bra in quattro aree tematiche e interattive per sfidare proprio le caratteristiche principali del nuovo reggiseno: la vestibilità perfetta, il comfort, il supporto e l’adattabilità.

Un modo originale per conoscere a fondo il prodotto e anche le protagoniste della nuova campagna: la cuoca Masha Rener, l’infermiera Rachel Boss e l’erborista Jennifer Filippidis.

«Volevamo delle donne con vite differenti che mostrassero come questo prodotto sia effettivamente inclusivo e si possa adattare a forme e stili completamente diversi». Sono le parole di Sian Thomas, la Global Head of Design di Triumph. «Se prima creavamo capi bellissimi e trendy solo basandoci sulla nostra ispirazione, ora ascoltiamo tantissimo le nostre clienti. Il comfort e la moda devono andare di pari passo, senza l’uno non può esserci l’altro».

Nella foto Michelle Hunziker e Sian Thomas di Triumph





Per creare il nuovo reggiseno ci sono voluti due anni di ricerca. Che cosa possiamo aspettarci dunque dal futuro?

«Stiamo iniziando a pensare come questa incredibile tecnologia possa essere applicata non solo al reggiseno ma anche ad altri prodotti per rendere altre parti della vita più... comode. Ma non posso svelare troppo ora! Lavoreremo alle collezioni autunno-inverno 2021 e scoprirete presto tutte le altre novità.’

Non ci resta che aspettare e intanto goderci il comfort del nuovo Fit Smart Bra.

Nella foto Catherine Poulain mentre indossa il nuovo Fit Smart Bra