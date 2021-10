È una nuova collaborazione quella iniziata tra Triumph e Istituto Marangoni. Protagonista è Amourette, il reggiseno iconico e best seller del brand.

Amourette è il modello di reggiseno iconico di Triumph, brand tedesco che da oltre 130 anni veste le donne con una proposta di lingerie pensata per le loro esigenze e fisicità. Un classico ma capace di reiventarsi a seconda delle tendenze ma senza snaturarsi, con il compito di far sentire le donne a loro agio e naturalmente splendide.



Il compito di reinterpretare Amourette è stato affidato ad alcune giovani alunne dell’Istituto Marangoni. Giovani talenti emergenti, che hanno portato nel mondo Triumph la loro visione unica e innovativa.



Obiettivo, realizzare un progetto in-store dedicato alle clienti più giovani che, come le generazioni prima di loro, sono attratte dal fascino intramontabile di Amourette.



Il risultato è Amourette Bar, un concept fresco e moderno che, attraverso un design creativo, colorato e vivace, racconta come Amourette sia l’alleato perfetto anche per i momenti di puro divertimento.

Il concept presenta un menu di cocktail affiancati da cinque reggiseni Amourette da scegliere in base alle proprie preferenze. Dal wireless al reggiseno con il ferretto, dal modello liscio a quello con il pizzo: è l’unione di diversi elementi a portare alla scelta del reggiseno Amourette più adatto, così come un mix di ingredienti definisce il cocktail preferito.



La creatività di Amourette Bar è da oggi live nei negozi Triumph di Via Dante e Via Wagner a Milano. Elementi distintivi personalizzano entrambi i negozi: dai tavoli fino agli specchi dei camerini, per un'esperienza in negozio completamente immersiva.

Il progetto Amourette Bar oltre ad animare le vetrine Triumph, sarà visibile sul sito del brand e sui canali social del brand.