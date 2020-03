Tommy Hilfiger celebra i 35 anni con una collezione fresca e moderna che riporta in auge il patrimonio tecnico e nautico. Scoprite la Tommy Hilfiger ICONS insieme a noi

Non c'è niente di meglio per la primavera di un guardaroba versatile: comodo, cool e che ci faccia già pensare alle vacanze.

Tommy Hilfiger per la spring 2020 introduce la collezione ICONS con al centro l'amore per la vela e le radici nautiche del brand e del suo fondatore, una serie di look che si inseriscono perfettamente nello spirito pionieristico dell'America moderna e che vedono l'alternarsi di capi più classici come i chino, gli scamiciati e le polo con tessuti più femminili e stampe storiche.





Fondamentale nella creazione della collezione è l'uso per denim, blazer e pantaloni dell'innovativo tessuto Cool Max, che regola la temperatura, mentre le T-shirt e le polo sono arricchite dal fissaggio TH Cool miDori®.





Tornano poi alcune delle stampe storiche del brand mixate alla ricorrente grafica della bandiera ICONS e la palette di colori rosso, bianco e blu è arricchita con sprazzi di colore come l'arancione, l'azzurro, il rosa, il verde menta.





La collezione è accompagnata da una campagna esclusiva che vede come protagoniste le modelle Winnie Harlow, Candice Swanepoel e Hannah Ferguson. Scopritela nel video qui sotto!