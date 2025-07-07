Siamo stati ospiti di The Mall Sanremo per due giorni alla scoperta delle meraviglie del territorio che lo circonda ed ecco cosa abbiamo scoperto...





Non solo shopping ma un'esperienza unica che racchiude arte, cultura, enogastronomia e territorio: The Mall Sanremo ci ha aperto le sue porte per farci vivere un viaggio tra le bellezze della Liguria.

Da sempre il concept di The Mall Luxury Outlets unisce la passione per la moda a una visione più ampia dell'esperienza di shopping.

Oltre a poter fare acquisti tra le boutique dei brand luxury più prestigiosi (Gucci, Bottega Veneta, Valentino e molti altri), accolti in un ambiente che unisce eleganza e stile e si fonde nella bellezza del territorio circostante, gli ospiti possono scegliere di conoscere meglio la varietà e la ricchezza delle realtà locali attraverso servizi unici, selezionati con cura da The Mall Luxury Outlets.

(Foto Courtesy Press Office)

È possibile così vivere experience speciali che spaziano dal mondo del beauty e del benessere (consulenze di immagine, sedute di armocromia o beauty & make up, ad esempio) a quello del food (degustazioni e cooking class) e dello sport (giornate in e-bike, golf e yoga), tutti prenotabili attraverso il servizio di conciergerie della Welcome Lounge messo a disposizione dei clienti.

Ma non solo: perché The Mall Luxury Outlets vuole raccontare al suo pubblico, spesso internazionale, il territorio che lo circonda in maniera autentica. Nascono così connessioni uniche nel loro genere che trasportano i clienti in un viaggio coinvolgente.

Come quello che noi di Grazia.it abbiamo avuto il piacere di vivere con The Mall Sanremo...

(Foto by Riccardo Rovelli)

Lo shopping a The Mall Sanremo è infatti solo l'inizio, un "pretesto", se così vogliamo dire, per poter scoprire delle vere e proprie perle della zona della Riviera dei Fiori, frequentata sin dagli inizi Novecento dalla nobiltà e dal jet set di tutta Europa per la sua natura meravigliosa e il clima mite.

Se a Sanremo il Teatro Ariston e il Casinò (qui nacque il Festival nel 1951!) sono ormai celebri, meno noti sono angoli come la città vecchia, chiamata dagli abitanti "La Pigna", zona di abitazioni antichissime (alcune anche del 1300!) e laboratori d'arte o il Forte Santa Tecla, luogo che ospita mostre ed eventi.

Ma la Città dei Fiori non è l'unica località degna di nota: facciamo un tour del borgo di Bordighera Alta e ci perdiamo tra le sue viuzze, avvolti dal profumo della bouganville e dei piccoli orti nascosti, ripercorriamo il sentiero del Beodo, lo stesso che il pittore impressionista Claude Monet, nel suo soggiorno qui nel 1984, faceva quotidianamente e che ispirò circa 38 sue tele, realizzate proprio qui, anche lui, come noi, stregato dalla luce e dalle sfumature del mare di questo angolo di Liguria.

(Foto by Riccardo Rovelli)

A pochi km da Sanremo, a Ospedaletti, luogo di villeggiatura che ospitò il primo hotel della zona ai tempi della Belle Epoque, nella frazione di San Luca, entriamo in una residenza unica, Casa Laura, bene sotto la tutela del FAI - Fondo Italiano dell'Ambiente.

La casa, che unisce un hotel e una chiesa, è stata la dimora di Luigi Anton Laura e la moglie Renata Salesi, studiosi ed esperti d'arte e e antiquariato e grandi collezionisti che l'hanno resa una scrigno preziosissimo, ricco di mobili, oggetti, complementi d'arredo provenienti da ogni angolo del globo, un vero e proprio tesoro artistico che unisce epoche e luoghi tra i più diversi e lontani, scovati tra aste e viaggi e che compongono la Collezione Laura.

Vasi e tappezzerie dalla Cina, mobili del Seicento francese, tra cui un "cabinet" perfettamente funzionante con i suoi cassetti intarsiati, ciotole in beolite datate 2400 a.C e, persino, una scalinata proveniente da una magione inglese, rendono Casa Laura una "capsula" del tempo che fa viaggiare tra epoche e civiltà.

(Foto by Riccardo Rovelli)



Se il primo giorno è dedicato alla cultura, il secondo si apre all'insegna del benessere... e quale modo migliore che cominciare la giornata con un'esclusiva pratica di yoga tutta per noi (una delle possibili attività che è possibile prenotare con The Mall Luxury Outlets)?

Il nostro appuntamento è alle prime luci del giorno sulla terrazza del nostro albergo, l'Hotel Europa Palace, location recentemente rinnovata e dal sapore cosmopolita e contemporaneo, con un rooftop con vista spettacolare sul mare e sul palazzo iconico del Casinò Municipale (proprio qui è nato il Festival di Sanremo nel 1951)!

Un momento speciale, dove tra un respiro e un saluto al sole di fronte all'azzurro del mare, ci rilassiamo, ci mettiamo in connessione con il nostro corpo e ci prepariamo alla giornata che ci attende.

(Foto by Riccardo Rovelli)



La meta è, ovviamente, The Mall Sanremo per un ultimo giro di shopping! All'interno della struttura, che affaccia sulle colline a gradoni tipiche della zona e sullo specchio blu del mare, scopriamo anche l'iniziativa "Summer Fair", un allestimento speciale ispirato al mondo dei lunapark con corner e postazioni gioco pensati per intrattenere grandi e piccoli, un inno alla spensieratezza e alla gioia dell'estate.

Questa, infatti, è solo una delle tante proposte messe a disposizione dei clienti e delle persona della zona: dj set, concerti, ma anche eventi aperti a tutti animano le giornate nei The Mall Luxury Outlet rendendoli non semplici luoghi di shopping ma, soprattutto, di condivisione di esperienze ed emozioni.

(Foto Courtesy Press Office)

