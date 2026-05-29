Il 6 giugno al Circolo del Golf dell’Ugolino una giornata esclusiva tra sport, lifestyle e bellezza del territorio, firmata The Mall Firenze

Tra le colline morbide del Chianti, i filari ordinati di vigneti e i cipressi che disegnano il paesaggio toscano, il golf diventa qualcosa di più di uno sport: si trasforma in un rito che racchiude moda, stile e convivialità. Sabato 6 giugno infatti torna la The Mall Firenze Golf Cup , giunta alla sua quarta edizione, un appuntamento ormai atteso che celebra l’incontro tra eleganza, natura e cultura del territorio.

Credits: Courtesy of Press Office

A fare da cornice sarà ancora una volta il Circolo del Golf dell’Ugolino, uno dei più suggestivi e storici della Toscana, che ospiterà la competizione con formula Stableford su 18 buche e tre categorie di gioco. Dalle 9:30 il via alla gara con partenza shotgun, mentre il ritmo della giornata sarà scandito da una partecipazione che va oltre la competizione: qui il golf è infatti occasione di incontro e condivisione.

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The Mall Firenze Golf Cup : il ritmo elegante del fairway

Ma è nel pomeriggio che l’evento cambia pelle e si apre alla dimensione più esperienziale. Dopo il termine della gara, previsto intorno alle 15:00, gli ospiti si sposteranno a The Mall Firenze per un momento conviviale tra rinfresco, shopping nelle boutique dei più importanti luxury brand internazionali e a seguire ci sarà la cerimonia di premiazione. Un finale che potremmo descrivere come un vero rituale di eleganza moderna e non solamente una semplice consegna di premi.

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La giornata si chiude così come è iniziata: nel segno della cura del dettaglio e dell’attenzione all’esperienza. Tra premi per categoria, riconoscimenti speciali e momenti dedicati ai protagonisti del green, la The Mall Firenze Golf Cup conferma la sua identità di evento che unisce sport e lifestyle senza soluzione di continuità.

Più che una competizione quindi, si tratta di un vero e proprio invito a vivere la Toscana attraverso uno sguardo diverso: quello che passa dal fairway ma arriva dritto all’estetica del tempo ben vissuto.