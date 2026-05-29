Geox apre un nuovo capitolo dell’innovazione footwear con Climasandal, la linea di sandali che sfrutta il movimento del passo per migliorare benessere e freschezza anche nei giorni più caldi!

C’è un momento preciso, ogni estate, in cui il concetto di comfort smette di essere un dettaglio e diventa quasi una necessità. Soprattutto negli ultimi anni, con il cambiamento climatico che incombe e le temperature che salgono. È proprio da qui che parte la nuova intuizione firmata Geox, il brand italiano che da anni ha costruito la propria identità intorno a un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: creare calzature capaci di respirare.

Per la Primavera-Estate 2026, il marchio inaugura un nuovo capitolo della sua ricerca tecnologica con Ventilated Cushioning System, un brevetto inedito che debutta all’interno della linea Climasandal e che promette di trasformare il modo di vivere il sandalo estivo. Una vera evoluzione tecnica pensata per migliorare la sensazione di benessere durante la camminata, soprattutto nei mesi più caldi.







Dietro questa nuova tecnologia c’è la stessa filosofia che ha reso iconica Geox sin dagli inizi. Tutto nasce infatti dall’intuizione del fondatore Mario Moretti Polegato, che negli anni Novanta immaginò una scarpa in grado di garantire traspirabilità senza rinunciare alla protezione del piede. Da quell’idea — diventata poi il celebre brevetto della suola forata — è nato uno dei marchi italiani più riconoscibili nel mondo del footwear. Oggi, però, la ricerca si spinge oltre, introducendo un sistema che rende la ventilazione ancora più dinamica e attiva.

Il cuore del nuovo Ventilated Cushioning System è infatti un meccanismo progettato per sfruttare il naturale movimento del passo. All’interno della suola è inserito un morbido cuscinetto posizionato sotto il tallone che, comprimendosi durante la camminata, genera un flusso d’aria. L’aria viene poi convogliata attraverso specifici canali interni fino all’avampiede, dove piccoli fori permettono la fuoriuscita del calore, contribuendo a mantenere il piede più fresco e asciutto.

Una tecnologia che, tradotta nella vita quotidiana, significa soprattutto una sensazione di leggerezza continua. Camminare in città sotto il sole, affrontare lunghe giornate in movimento o semplicemente vivere il ritmo dell’estate diventa così più confortevole, grazie a una scarpa studiata per accompagnare il corpo e assecondarne i movimenti naturali.





A rendere ancora più interessante il progetto è il fatto che Geox abbia scelto di applicare questa innovazione a una delle categorie più centrali del guardaroba estivo: il sandalo.

La collezione donna Primavera-Estate 2026 propone due anime differenti ma complementari. La prima ha un’estetica più cittadina e contemporanea, con dettagli dal gusto sporty-chic. Il protagonista è un sofisticato tessuto mesh operato che amplifica la sensazione di leggerezza e richiama una certa estetica tech molto attuale. Le nuance spaziano dal rosa antico al viola intenso, passando per bianco ghiaccio e azzurro carta da zucchero, tonalità delicate che si inseriscono perfettamente nelle palette soft della prossima stagione estiva.



La seconda proposta punta invece su uno stile più essenziale e trasversale, con tripla fascia incrociata in suede, nabuk o pelle e una palette neutra dominata da beige e nero. Un modello che guarda al minimalismo contemporaneo e che riflette perfettamente quella tendenza utility sempre più presente anche nel mondo delle calzature estive.







Per lui, Climasandal sceglie una direzione senza tempo: doppia fascia, linee pulite e colori versatili come cioccolato, nocciola e liquirizia. L’idea è quella di un sandalo da indossare tanto in città quanto in vacanza, con shorts in lino, denim rilassati o pantaloni casual dal taglio morbido.

Climasandal racconta molto anche dell’evoluzione della moda contemporanea che passa sempre più attraverso il benessere personale, la funzionalità e la qualità dell’esperienza quotidiana. Non basta più che un accessorio sia semplicemente bello: deve far stare bene, adattarsi ai ritmi della vita reale e offrire soluzioni concrete.

Ed è probabilmente proprio qui che Geox continua a giocare la sua partita più interessante: trasformare la tecnologia in qualcosa di invisibile ma percepibile a ogni passo. Perché, soprattutto d’estate, sentirsi leggeri può davvero cambiare il modo in cui viviamo una giornata.