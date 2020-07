L'influencer e ambassador del brand ha disegnato con il brand un costume in stampa animalier colorata. Un due pezzi che si preannuncia cult

Dopo mesi di isolamento a causa dell’emergenza Covid-19, chi ha voglia di aria aperta, mare e sole alzi la mano. Tutti, ovviamente.

Per celebrare la fine del lockdown, Tezenis guarda all'estate 2020 con spirito young e irriverente, com’è proprio del suo DNA. E chiama all’appello Giulia De Lellis, già ambassador del brand, per disegnare insieme un costume della collezione.







Nella foto: Giulia De Lellis indossa il bikini disegnato da lei assieme a Tezenis. Credits: Tezenis

Il risultato? Un bikini che esprime tutto lo stile e la personalità dell’influencer. Nonché quel mood contemporaneo e di tendenza di ogni collezione Tezenis.

Giulia ha sperimentato insieme all’ufficio stile del brand differenti prototipi, scegliendo un bikini in stampa animalier su fondo rainbow pink e verde acqua. Un due pezzi che si preannuncia il must dell’estate.

Una nuova variante di triangolo con imbottitura estraibile e lo slip brasiliano sgambato saranno i vostri best friend, perfetti per passare l’estate con stile e sentirsi cool sotto il sole.







Credits: Tezenis

Giulia indosserà tutte le proposte di beachwear della nuova collezione Tezenis e sarà protagonista della campagna digital. Non mancheranno i suoi famosi suggerimenti di stile, per abbinare con originalità la collezione mare Tezenis.

Anche se questa non sarà di certo l’estate dei festival e dei party in spiaggia, rimarranno irrinunciabili le emozioni di un tramonto o di un tuffo in piscina da condividere sui social. Per rimanere vicini nonostante il distanziamento.