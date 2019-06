Per celebrare la libertà, la diversità, l’individualità, Swatch lancia in edizione limitata l’orologio personalizzabile a tema "Love". Per creare la propria dichiarazione amorosa e indossarla



In questi giorni in cui l’amore è al centro dell’attenzione e viene celebrato in ogni sua declinazione, anche Swatch vuole omaggiarlo a suo modo.



E lo fa con un orologio, ovviamente.

Swatch si unisce al coro universale che sta gridando "Love!", in occasione del mese del Pride, lanciando un pezzo in edizione limitata creato ad hoc: Swatch X You “Love your Pride”, l’orologio personalizzabile con cui ciascuno può dichiarare il proprio amore e indossarlo al polso, per dirlo a tutti.



Un vero e proprio manifesto d’amore wearable e customizzabile in ogni step, per offrire un pezzo unico che riflette il proprio sentimento, irripetibile e unico appunto.



Questo esclusivo Swatch X You in edizione limitata ha come palette cromatica quella arcobaleno, simbolo della libertà amorosa nonché della pace.





Disponibile fino al 28 giugno sul sito ufficiale del brand, per personalizzarlo basterà muovere la sagoma dell’orologio a 360° e trovare la propria combinazione del cuore.



I colori e i disegni scelti fanno parte della gif dedicata al “Love” lanciata da Swatch per l’occasione, riproposta sul cinturino e sul quadrante a seconda dei gusti.



Oltre alla personalizzazione del fronte, anche il retro si potrà rendere unico: come tutti gli orologi della linea Swatch X You, anche “Love your Pride” può essere decorato da un breve testo sulla cassa.



Un orologio unico che rispecchia un amore unico, quello per gli altri ma soprattutto quello più importante: l'amore per se stessi!