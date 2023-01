Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Hello 2023!

Se dovessimo giudicare l’anno appena iniziato dalle prime fashion pills che a breve scoprirete leggendo questa rubrica, potremmo dire che la praticità e la performance dei nostri futuri acquisti sarà senz’altro al primo posto. Un back to basics senza fronzoli che si contrappone a piè pari ai look festaioli e luccicanti che abbiamo appena riposto in cantina. Senza dimenticare un po’ di sano romanticismo che fa capolino in vista della primavera (si ragazze, qui si sogna già la bella stagione).

Di cosa stiamo parlando? Scopritelo leggendo le insostituibili fashion pills di Grazia.it. #FashionPills

Fashion pills: lunedì e il corto firmato Prada “Touch of Crude”

Il cinema veste Prada e lo fa con un corto mozzafiato diretto dal regista cult Nicolas Winding Refn, “Touch of crude”. Il duo Miuccia e Raf ha deciso di presentare la Spring Summer ‘23 con un’ode cinematografica complessa e alternativa, capace di incuriosire e intrattenere fashion lover e appassionati (cliccate qui per vederlo).

Le storie che si intrecciano nel film sono ricche di scene dal linguaggio fotografico quintessentially Prada, che permettono allo spettatore di seguire una trama e ammirare allo stesso tempo la collezione primavera estate che tra pochi giorni potremo anche toccare con mano nei negozi. L’arte di Miuccia in tutte le sue forme è incarnata nel film da volti musa come Hunter Shafer e Vincent Cassell, che ben interpretano l’allure del brand e la crudezza che “Touch of Crude” vuole trasmettere agli spettatori. #BuonaVisione

Fashion pills: martedì e la juicy capsule di Lisa Corti con Superga

Le stagioni passano ma le Superga… restano! Le sneaker made in Italy più amate della primavera estate, tornano immancabilmente rivestendosi di fiori e colori chez Liza Corti, brand amato e riconosciuto per pattern romantici e pittoreschi in stile “tapisserie”.

Il risultato? La capsule più cute, succosa e versatile (non esiste abitino, shorts o gonna che non stia bene con le Superga, parola di Grazia.it!) della primavera, che sarà disponibile da marzo presso i rivenditori di entrambi i brand. #SummerFavourite

Fashion pills: mercoledì e scopriamo i “mai più senza” di Maison Valentino

Versatile, attuale, iconica: ecco i tre aggettivi che meglio descrivono la capsule maschile più “basic” e atemporale di sempre realizzata da Maison Valentino. Un progetto testimone dei nostri tempi, che ci ricorda quanto sia importante possedere, prima di qualsiasi cosa, capi monocromo, interscambiabili e di alta manifattura, con cui è impossibile commettere errori e passi falsi. Il 2023 di Maison Valentino inizia dunque con un vero e proprio reset, un restyling a 360 gradi che spoglia dagli orpelli e veste l’uomo di essentials. #MaisonValentinoEssentials

Fashion pills: giovedì e Longchamp e Stéphanie D’heygere si mettono d’ingegno

Ci piace perché è funzionale! Stiamo parlando della capsule tra Longchamp e Stéphanie D’heygere, la designer belga di accessori e gioielli più contesa tra i super brand. Un binomio al suo secondo capitolo fortemente voluto dalla direttrice creativa di Longchamp Sophie Delafontaine, che insieme all'altra Stéphanie ha pensato a una collab per il 2023 fatta di articoli gender free e sostenibili che mettono la praticità al primo posto. Come? Piegandosi, adattandosi e trasformandosi in un batter d’occhio, con un’ingegnosità sorprendente. Proprio come il marsupio che diventa uno zaino, l'ombrello una borsa a tracolla e il cappello che si apre e si ripiega. Vi abbiamo incuriosito? Correte a scoprire il capo che cambierà il vostro quotidiano qui. #LongchampXD’heygere

Fashion pills: venerdì e nasce 4 MONCLER HYKE

Moncler Genius non si ferma, e annuncia una seconda collaborazione con il duo creativo Hideaki Yoshinara e Yukiko Ode, i fondatori dell’amatissimo brand giapponese HYKE. La capsule racchiude tutti i capi d’archivio del mondo Moncler, rielaborati in chiave high tech e performante. Una caratteristica di ciascun capo è la contrapposizione tra linee sottili e ultra minimal a maxi imbottiture, che creano un contrasto di volumi e sovrapposizioni che lo rendono moderno e raffinato. What else? La palette colori di 4 Moncler HYKE è scientemente neutra per rispettare la natura funzionale della collezione, con unico elemento di rottura dato da stampe astratte ispirate alla natura e i suoi elementi. #HeritageedEvoluzione