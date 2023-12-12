Il flagship store di Gucci unisce tradizione e design contemporaneo celebrando l'essenza creativa di Milano e il "Made in Italy".

La profonda relazione che lega Gucci e la città di Milano si arricchisce ulteriormente con la riapertura della storica boutique Gucci di Via Monte Napoleone. Inaugurata per la prima volta nel 1951, la boutique riflette la capacità distintiva della città di Milano di ispirare la creatività e ne diventa parte integrante in un più ampio omaggio esteso ai valori della bellezza e dell’artigianato italiano.

La nuova boutique presenta elementi caratteristici dell’architettura meneghina in un ambiente essenziale progettato per valorizzare le collezioni di Gucci, con linee e tonalità sobrie che permettano in un contesto naturale l'apprezzamento dei valori di qualità, autenticità e distintività del Made in Italy.

In armonia con questi valori e con l’estetica di Sabato De Sarno sono stati scelti i materiali e gli arredi. Il marmo cipollino e il bardiglio nei pavimenti, che formano intricati motivi geometrici, evocano elementi presenti in alcuni dei progetti residenziali più emblematici della città. Un omaggio più ampio alla tradizione italiana è rappresentato dall'uso del vetro veneziano "pulegoso" per gli scaffali e altri dettagli. Scelti con cura sono anche le sedute e i tavoli di Cassina, B&B, Living Divani e Minotti, icone del design italiano nel mondo, un concetto perfettamente in sintonia con lo sguardo creativo di Sabato De Sarno.

Lo spazio ha inoltre il privilegio di ospitare una selezione di opere selezionate dal curatore Truls Blaasmo. Il percorso attraverso la boutique è concepito per i visitatori come un'esperienza visiva che incoraggia l'interazione e la partecipazione, facilitando un dialogo tra giovani talenti e artisti affermati. La collezione rinnova la profonda connessione con il patrimonio artistico del luogo esponendo capolavori di maestri milanesi quali Lucio Fontana, Getulio Alviani, Franco Mazzucchelli e Liliana Moro, insieme a lavori di artisti internazionali come Nathlie Provosty, Jamie Poblete, Adji Dieye e Augustas Serapinas, dando vita a una conversazione che esplora colori e forme.

La celebrazione del legame che unisce Gucci e la città di Milano

"Questa inaugurazione celebra il legame di lunga data tra Gucci e la città di Milano, dove la boutique ha aperto per la prima volta nel 1951. Riaprire nuovamente le sue porte oggi, in questa città simbolo di creatività, moda e lusso, ha un valore particolarmente significativo per noi," afferma il Presidente e CEO di Gucci, Jean-François Palus. "La nuova boutique pone al centro il valore che Gucci attribuisce all'arte e al design contemporanei e incarna l'essenza della bellezza e dell'artigianato italiani. Con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti un'esperienza unica, lo store di Monte Napoleone esalta l'eccezionale qualità dei prodotti della Maison. Qui, moda e lusso senza tempo coesistono in piena armonia."

Il piano terra è dedicato agli articoli in pelle, mettendo in mostra le linee di borse iconiche della Maison. Una parete retro illuminata in alabastro bianco espone una selezione di borse Jackie Notte e di slingback Gucci Signoria, della collezione Gucci Ancora. Allo stesso modo, un'altra parete espositiva attira l'attenzione su preziosi carré in seta con la storica stampa Flora, che continua a conferire alle collezioni Gucci un'atmosfera romantica sin dagli anni '60. Inoltre, il piano terra ospita la stanza Rosso Ancora, uno spazio immersivo e trasformativo decorato con moquette color Rosso Ancora e pareti e soffitti laccati declinati nella medesima, iconica tonalità. In occasione della grande apertura, la stanza esporrà 150 modelli di borse Jackie Notte insieme a una scritta luminosa Gucci Ancora che celebra i codici della Maison e la visione contemporanea di Sabato De Sarno.

In occasione dell’apertura, il piano inferiore offre un'anteprima della collezione Gucci Ancora. Per la prima volta, gli ospiti sono invitati a scoprire gli abiti della sfilata SS24, disponibili per il preordine.

Con oltre 1.800 metri quadrati distribuiti su due piani, la boutique ospita Prêt-à-Porter uomo e donna, borse, bagagli, scarpe, seta, occhiali, gioielli, fragranze e altro ancora. Il negozio introduce anche due lounge separate per una esperienza dedicata.

Come parte dell'impegno di Gucci ad attuare e potenziare la propria strategia di sostenibilità nelle sue boutique in tutto il mondo, il negozio è progettato secondo i requisiti del protocollo LEED, certificazione più diffusa a livello mondiale per quanto riguarda l’edilizia sostenibile. In aggiunta il negozio è dotato di BMS per monitorare consumi ed efficientare i processi.