Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Di solito una nuova stagione porta voglia di cambiamento e, tradizionalmente, i primi a fare le spese dell’esigenza di rinnovo sono i capelli. C’è chi sceglie di tagliare e chi di sperimentare con il colore, ma se parliamo di successi e pentimenti, le due fazioni di solito finiscono in parità. Per andare sul sicuro, allora, molto meglio affidarsi a rinnovamenti meno drastici. E puntare magari su lussuosi pull in palette inedite, su sneakers per ogni look, su borse di culto e sunglasses eye-catching. Senza dimenticare i piccoli di casa, per non lasciare nessuno a secco di novità. #FashionPills





Fashion Pills: lunedì e la nuova palette di &Daughter

(Credits: courtesy of press office)

Con la primavera alle porte, far entrare una ventata di aria fresca è d’obbligo e &Daughter non si tira certo indietro. È proprio l’arrivo della nuova stagione, infatti, a "dare il la" alla collezione primaverile, caratterizzata da un’inedita palette colore che dona nuova luce ai capisaldi della linea di maglieria che ha reso questo marchio estremamente riconoscibile. La nuova proposta include capi nei colori cammello, rosso e blu scuro, tutti realizzati in lana d'agnello e cashmere 100% Scottish-spun. Pullover girocollo in maglia liscia o a trecce, deliziosi cardigan con profili a costine, polo, macro-pull, maglioni con scollature a V e gilet, a cui si aggiungono balaclava, sciarpe e micro-fazzoletti per realizzare look sofisticati che fanno del layering il loro segno distintivo. #SpringAttitude





Fashion Pills: martedì e la SneakersLand di Rinascente Milano

(Credits: courtesy of press office)

È stata un’inaugurazione in grande stile, con tanto di DJ set e live performance di hip hop, per SneakersLand, l’esclusivo progetto di Rinascente Milano che esplora a 360 gradi il mondo delle sneakers, dedicandogli un’area intera, chiamata Air Snake, nel Basement Floor dello store di piazza Duomo. Qui, fino all’8 aprile, sarà possibile trovare un’ampia selezione di proposte esclusive e scarpe per tutte le occasioni. Sinonimo di funzionalità e coolness, le sneakers hanno da tempo tracimato la dimensione sportiva per riversarsi nell’abbigliamento quotidiano. SneakersLand ne dà conto proponendo una gamma di sneakers performance, con Asics, New Balance e Salomon, a cui si aggiungono le sneakers retro dei brand Adidas e Puma e le linee street di D.A.T.E., Premiata e Saint Sneakers. Nello spazio è inoltre presente il pop up di dropout, luxury retailer specializzato nella vendita di sneakers e streetwear in edizione limitata. #Sneak(ers)Peek





Fashion Pills: mercoledì e la it bag di Etro compie un anno

(Credits: courtesy of press office)

Il primo compleanno è da sempre il più importante di tutti, un’occasione da celebrare con tutti i crismi e da ricordare con fotografie ed emozione. Ecco perché, a un anno dal debutto, Etro celebra la Vela bag, la prima borsa disegnata da Marco De Vincenzo. All’iconico modello in pelle unita, lanciato con Bianca Balti nelle vesti di protagonista, si affiancano nuove inedite proposte, realizzate dal designer con passione immutata. Del resto, il primogenito è da sempre un pezzo di cuore: la gamma si amplia così fino a comprendere il raffinato modello con infilature ton sur ton, presentato durante l’ultima sfilata, e la versione in rafia con ricamo floreale realizzato a mano. La palette va dai classici nero e gianduia a colori più smaccatamente primaverili, come il color latte, l’azzurro cielo e l’amaranto. #SailingBag





Fashion Pills: giovedì e l’eyewear uomo di Moschino

(Credits: courtesy of press office)

Classe 2000, cinque album all’attivo - di cui uno disco d’oro - e numerose collaborazioni con artisti italiani del mondo rap ma non solo: è l’identikit di VillaBanks, al secolo Vieri Igor Traxler, volto della campagna pubblicata proprio in questi giorni per presentare la prima linea maschile di Eyewear di Moschino, prodotta in collaborazione con Safilo Group. Scelto grazie alla sua peculiare visione creativa, che si fonde alla perfezione con la filosofia urban della collezione, VillaBanks indossa, negli scatti della campagna realizzati dal fotografo Mattia Guolo, il modello di punta della stagione, contraddistinto dal dettaglio della zip in metallo che spicca sul frontale flat-top, ripreso poi anche nella collezione ready-to-wear. Tra le proposte anche le montature con taglio squadrato e logo in rubber trim declinato in cromie pop, per total look ad alto tasso di visibilità. #EyesWideShut







Fashion Pills: venerdì e i kids di Palm Angels x Keith Haring

(Credits: courtesy of press office)

Nato nel 2011, in pochi anni Palm Angels ha saputo imporre la propria identità – fondata sulla street art e ispirata alla skateboard culture – nel panorama fashion con costanza e fermezza. Una riconoscibilità che ha portato il marchio fondato da Francesco Ragazzi in cima alle wish list delle generazioni più giovani, cresciute a forza di riferimenti metropolitani e arte pop. Una premessa che lascia ben intuire quanto il nuovo progetto a firma Palm Angels costituisca un’evoluzione tutt’altro che casuale: è infatti appena stata lanciata la nuova collezione Kids per la SS24, che presenta opere d'arte di Keith Haring declinate sui vari stili della linea. Lo skater, personaggio iconico dell’artista, diventa protagonista della collezione, voluta a seguito dell’arrivo dello skateboarding come disciplina sportiva ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Ecco, quindi, che T-shirt, felpe, pantaloni e calzini offrono ai bambini non solo la possibilità di esprimere il loro stile, ma rappresentano anche un'opportunità per avvicinarli al mondo dell'arte contemporanea, allo sport e ai loro idoli. #Freestyle