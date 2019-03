XL, vivaci e flashy! Sono le nuove it-shoes del brand Sisley, pesnate per ragazze "sempre di corsa"



Che in fatto di sneakers ci sia un vera e propria "sfida" in atto, è noto a tutte noi: da una parte le "puriste" del minimalismo e dello stille vintage, dall'altro le fan del trend athleisure agli estremi e delle forme oversize. E anzi sono proprio quest'ultime la grande tendenza di stagione. Le "chunky" spopolano sempre più: dalle passerelle alle influencer, dallo street style ai social sono loro le grandi protagoniste degli outfit.

E a cavalcare il trend è arrivato anche Sisley con le sue nuovissime sneakers: forme XL e unisex, perfette per lei e per lui, dettagli al neon e mix di mesh e pelle, per un look contemporaneo e ultra cool.

Futuribili e massive, hanno una suola aereodinamica compensata e inserti di leather specchiata en pendant. Si portano con tutto, come vogliono le ultime tendenze: dalla gonna mini (ma anche la "midi" a pieghe), con i jeans e persino con il tailleur.

Siete pronte a scoprirle in tutte le loro varianti colore e indossarle H24?