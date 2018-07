Intimissimi celebra la seduzione femminile insieme alla protagonista della serie cult Sex and the City.

Intimissimi sceglie Sarah Jessica Parker per presentare il nuovo modello di balconette autunno-inverno 2018.

Ispirandosi alla canzone Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, il marchio di lingerie veneto e SJP creano una campagna che rivisita i canoni della seduzione, dove l'attrice sorridente e ogni anno più bella, gira per le strade della sua New York, interpretando semplicemente se stessa: una donna indipendente nel pensiero come nel modo di intendere lo stile.





Per la nuova testimonial del marchio la biancheria intima édiventa parte integrante del look.

Un pigiama in seta nero e sotto la nuova balconette in pizzo in vista: scollatura elegante e imbottitura super volume graduata che esalta le forme femminili, per una donna libera di essere sensuale a modo proprio.





Scopri con noi in anteprima alcuni scatti rubato dal backstage del servizio!