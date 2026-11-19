Sessant'anni dopo la sua prima apparizione, il completo che ha rivoluzionato il guardaroba femminile festeggia il suo anniversario con una nuova campagna e il ritorno della produzione negli atelier francesi della Maison dal 2027

Ci sono capi che attraversano le epoche senza perdere la propria forza espressiva, ed è proprio questo il caso. Stiamo parlando di Le Smoking, l'iconico tuxedo firmato Yves Saint Laurent che nel 1966 ha cambiato per sempre il modo di vestire delle donne.

A sessant'anni dalla sua creazione, Saint Laurent celebra Le Smoking con una campagna speciale e annuncia una novità importante: a partire dal 2027, la produzione del celebre completo tornerà in Francia, all'interno degli atelier della Maison.

Credits: Courtesy of Press Office

Presentato per la prima volta da Yves Saint Laurent nel 1966, Le Smoking ha rappresentato una vera rivoluzione nel panorama della moda. Attraverso l'appropriazione dei codici della sartoria maschile, lo stilista ha dato vita a una nuova idea di femminilità, libera dalle convenzioni, sicura di sé ma soprattutto profondamente contemporanea. Da sempre il tuxedo è considerato infatti una vera dichiarazione di indipendenza, capace di mettere in discussione i confini tra guardaroba maschile e femminile.

Saint Laurent Le Smoking e il savoir-faire della Maison

A renderlo ancora oggi così attuale è proprio la sua capacità di reinventarsi, unita alla precisione della costruzione sartoriale, l'equilibrio tra rigore e sensualità e una silhouette immediatamente riconoscibile. Questi dettagli ne hanno fatto uno dei simboli più potenti dell'estetica Saint Laurent, indossato e reinterpretato da generazioni diverse.

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Per celebrare questo importante anniversario, la Maison ha scelto di riportare la produzione di Le Smoking in Francia, a partire dal 2027. Il progetto coinvolgerà l'Atelier de Confection Saint Laurent, dove il prêt-à-porter della casa di moda viene realizzato da decenni. Qui il tuxedo tornerà a essere confezionato secondo la tradizione della sartoria francese, per le collezioni uomo e donna. Dall'architettura della silhouette alla precisione del taglio, fino alle rifiniture eseguite a mano, ogni dettaglio sarà espressione del savoir-faire artigianale che contraddistingue la Maison.

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Ma c'è di più. A completare le celebrazioni arriva una campagna fotografica firmata da Mark Kean, che racconta Le Smoking attraverso la collezione Winter 2026 e un cast internazionale di personalità provenienti dal mondo della moda, della musica e del cinema.

Tra i protagonisti figurano Kate Moss, Charlotte Gainsbourg, Anja Rubik, Anok Yai, Charli XCX, Rosé, Zoë Kravitz, Frankie Rayder e Loli Bahia, insieme a Rauw Alejandro, Connor Storrie, James e Martin dei CORTIS, Chen Zheyuan e Kento Yamazaki.

Sessant'anni dopo la sua nascita, Le Smoking è un simbolo ancora vivo della sua visione di Saint Laurent. Un'icona che continua a parlare di libertà e identità confermando come alcuni capi - davvero - non passano mai di moda.