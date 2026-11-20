Il nuovo numero di Grazia è ora in edicola. Ecco l'editoriale della Direttrice Silvia Grilli

Sui social media a volte mi insultano chiamandomi “nazifemminista”. Non ci rido sopra, perché so che la faccenda è seria. Oltraggiano il femminismo e me perché lo temono. Hanno paura di perdere il potere, non vogliono uguali diritti per uomini e donne, ma solo preservare i loro privilegi.

IO VORREI CHE IL FEMMINISMO FOSSE PER TUTTI, ANCHE PER GLI UOMINI CHE SI VERGOGNANO DI PIANGERE. Loro, invece, vogliono mantenere le donne sottomesse e ridicolizzare i maschi che hanno il coraggio di mostrare le proprie debolezze.

DIETRO I FALSI ALLARMI BOMBA DI QUESTI GIORNI CI SONO SIGLE (VERE O FINTE CHE SIANO) INNEGGIANTI ALLA MORTE DEL FEMMINISMO, ALL’INSTAURAZIONE DELLA SHARIA. “Noi, combattenti dello Stato maschile, con le nostre azioni di oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre”, hanno scritto. Ma i loro testi vengono liquidati come messaggi deliranti. Il problema è che questo sottovalutato “delirio” è un movimento molto forte sul web, dove gruppi di uomini si associano contro le donne, colpevoli secondo loro di aver usurpato potere, lavoro e sesso. Mescolando misoginia, ultranazionalismo e radicalizzazione, la maschiosfera digitale e l’islam radicale minacciano le democrazie e le donne. CIÒ CHE ACCOMUNA QUESTI UOMINI È IL DISPREZZO PER LA PARITÀ DI GENERE E LA CONVINZIONE DELLA NATURALE SUPERIORITÀ MASCHILE.

E invece io sono femminista (anche “nazifemminista”, se preferite), perché se le nostre nonne non avessero rivendicato diritti ce lo scorderemmo di votare;

dovremmo ancora sposare il nostro stupratore;

moriremmo ancora per gli aborti clandestini;

non potremmo aprire un nostro conto in banca.

Sono femminista perché credo che la vita debba essere giusta;

che i diritti delle donne siano diritti umani;

che non siamo felici di essere sempre scalze, incinte e costrette a servire tutta la famiglia, né di essere sessualmente molestate e aggredite sul lavoro, stuprate dai mariti o sottopagate.

IO SONO FEMMINISTA PERCHÉ IL PATRIARCATO DANNEGGIA TUTTI, ANCHE LE SCUOLE CHE VENGONO EVACUATE E GLI AEREI CHE VENGONO BLOCCATI. A chi mi dice: «Ah, quindi odi gli uomini?», rispondo: «Siete voi che odiate le donne tutte le volte che pensate che una brava madre debba rinunciare al lavoro; che quella donna valga poco perché guardate come si veste; che un uomo faccia meglio il capo; che Madonna sia ridicola a conciarsi in quel modo alla sua età, mentre com’è ancora rock Mick Jagger a 83 anni con quelle canottine in pelle».