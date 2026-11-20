Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



Materiali del futuro, capsule sotto zero pronte a riscaldare il nostro inverno e collaborazioni tutte da scoprire. Tra innovazione, suggestioni rétro e nuove interpretazioni dello stile, le novità della settimana sono tutte nelle nostre #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e il brand da conoscere è MeiMeij

(Credits: courtesy of Press Office)

Si chiama MEIMEIJ ed è uno di quei nomi da appuntare subito nel proprio taccuino della moda. Per la Pre-Collezione Autunno/Inverno 2027, il marchio esplora una femminilità sofisticata e anticonvenzionale, giocando con proporzioni, consistenze e contrasti inaspettati. Il rigore del punto Milano incontra la leggerezza del tulle, mentre ruches in raso, jacquard e trasparenze regalano movimento alla silhouette. La maglieria si fa avvolgente, i capispalla sorprendono per le lavorazioni materiche e ogni dettaglio racconta una precisa ricerca stilistica. Grazia.it loves it!

#MeiMeijCollection

Fashion Pills: martedì e la "Kyoto Capsule" by Veiga

(Credits: courtesy of Press Office)

C’è una designer che crede profondamente nel valore del Made in Italy, nella qualità dei materiali e nell’eccellenza artigianale, ma che guarda anche a Oriente, abbracciando la raffinatezza della tradizione sartoriale giapponese e il fascino del lusso discreto. Si tratta di Ida Antonelli, anima creativa di VEIGA Milano, il brand che sta riscrivendo i codici dell’abbigliamento in pelle femminile. Con la nuova Limited Edition Kyoto Capsule, la designer celebra l’incontro tra Oriente e Occidente attraverso creazioni destinate a sfidare il tempo e le tendenze. Protagoniste due giacche kimono in suede d’agnello e nappa di vitello, impreziosite da fodere in autentica seta giapponese, accanto a un cappotto avvolgente color cioccolato. Capi intramontabili, dove la purezza delle linee incontra la ricercatezza dei dettagli e la pelle diventa espressione di un’eleganza senza tempo.

#VeigaMilanoLovesKyoto

Fashion Pills: mercoledì e Liu Jo sfila in Galleria!

(Credits: courtesy of Press Office)

La moda incontra il design, la cultura e persino il buon cibo! A Milano, Liu Jo trasforma la storica Galleria Meravigli in un salotto tutto italiano, tra creatività e nuove contaminazioni. Nasce Galleria Liu Jo, un progetto che celebra il lifestyle italiano coinvolgendo eccellenze come Peck, Bitossi Home ed Edicolina. Protagonista anche la nuova collezione Fall/Winter 27-28, tra silhouette decise, sensualità e giochi di proporzioni. Un omaggio all’italianità che va ben oltre il guardaroba.

#LiuJoGalleria

Fashion Pills: giovedì e la capsule Birkenstock by Etro

(Credits: courtesy of Press Office)

Chi avrebbe mai immaginato che le Birkenstock potessero avere un’anima così western? Dopo il debutto sulle passerelle milanesi, torna la collaborazione con Etro, questa volta con un secondo capitolo che coinvolge due grandi icone: Boston e Arizona. Suede pregiato, shearling color sabbia, fibbie d’ispirazione cowboy e dettagli color visone trasformano le celebri silhouette in piccoli oggetti del desiderio. Sotto la suola, un incontro inaspettato tra il classico battistrada Birkenstock e l’inconfondibile Paisley di Etro. Comode sì, ma con una certa personalità!

#BirkenstockByEtro

Fashion Pills: venerdì e Roy Roger's X Kappa

(Credits: courtesy of Press Office)

Altro giro, altra capsule! Questa volta si va in montagna, con due icone italiane che hanno deciso di unire le forze. Dopo l’anteprima al Pitti Uomo di gennaio, arriva finalmente nei negozi la collaborazione tra Roy Roger’s e Kappa, un incontro tra l’autenticità del denim e l’innovazione dello sportswear. Protagonista la mitica giacca 6CENTO, reinterpretata con dettagli rétro, richiami agli anni ’70 e ’80 e tessuti altamente performanti, accompagnata dai jeans cinque tasche. Un guardaroba da neve dal fascino vintage e dall’anima tecnica, perfetto per chi ama le piste senza rinunciare a un certo understated chic.

#RoyRogersXKappa

Fashion Pills: sabato e il lycra circolare di Pierre Mantoux

(Credits: courtesy of Press Office)

Chi l’avrebbe mai detto che il mais potesse finire anche nel nostro cassetto dei collant? Ci pensa Pierre Mantoux, storica maison milanese della calzetteria, che rinnova la sua linea Essential introducendo Renewable LYCRA®, un’innovativa fibra derivata per il 70% da materie prime di origine vegetale. Il risultato? Collant, autoreggenti e gambaletti dalla stessa elasticità e morbidezza di sempre, ma con un’impronta di carbonio ridotta fino al 45% rispetto alla fibra tradizionale. Tra nuove sfumature di grigio e nuance intramontabili, l’eleganza quotidiana si concede una piccola rivoluzione. E questa volta comincia proprio da ciò che indossiamo sotto i vestiti!

#GreenLegs

Fashion Pills: domenica e tutto l'heritage di Lotto Sport Italia in una sneaker rivoluzionaria

(Credits: courtesy of Press Office)

Dai campi da tennis alle sale di un museo, il passo è breve! Al Museo del Tessuto di Prato, la mostra Sneaker Revolution celebra le scarpe sportive diventate autentiche icone di stile. Tra i pezzi da collezione spicca la Mirage 100 di Lotto, autografata da Matteo Berrettini e indossata durante la storica finale di Wimbledon 2021, quando il tennista diventò il primo italiano a raggiungere la finale del singolare maschile. Un piccolo cimelio che racconta una grande impresa sportiva, ma anche il fascino di quelle sneakers capaci di uscire dai campi da gioco per entrare nella storia del costume. Da vedere fino al 2 maggio 2027!

#SneakerRevolution