Chanel ha scelto Riley Keough come volto della nuova campagna SS24: ecco chi è la nuova brand ambassador.

È conosciuta per essere la nipote del re del rock ‘n’ roll, Elvis Presley, ma con il suo talento si è guadagnata una solida reputazione nel mondo del cinema e dello spettacolo e si è fatta apprezzare anche per il suo grande senso dello stile: Riley Keough è la nuova brand ambassador di Chanel.

Protagonista di film e serie tv di successo, l’attrice, regista e produttrice americana è sempre stata una grande fan della Maison. Non è la prima volta, infatti, che viene paparazzata a sfilate o a eventi ufficiali con addosso le creazioni di Chanel.

Ora il brand l’ha scelta come volto della nuova campagna della collezione Ready to Wear SS24 di Virginie Viard.

E del resto con la sua bellezza naturale e la sua eleganza distintiva è la testimonial ideale per rappresentare il fascino senza tempo che pervade da sempre l’estetica della Maison.

Stella nascente del cinema, molte di voi probabilmente la ricorderanno per uno dei suoi ultimi ruoli, quello di Daisy nell’acclamata serie di Amazon Prime “Daisy Jones & The Six” grazie al quale ha vinto una nomination agli Emmy Awards. Ma Riley Keough è nota al grande pubblico anche per altri progetti come la serie “The Girl Experience” o i film “Zola” e “American Honey”, giusto per citarne alcuni.

Co-fondatrice della società di produzione Felix Culpa, ha prodotto diversi film e serie tv, e lo scorso anno ha persino trovato il tempo di esordire alla regia con il film “War Pony”, che le è valso il premio Camera D'Or a Cannes.

h, che ha cominciato la sua carriera facendo la modella, si è fatta notare anche per il suo stile raffinato e glamour e per i suoi look sempre azzeccatissimi.

Nel corso dell’ultima sfilata di Chanel a Parigi ha incantato con il suo abito in tweed perlescente, indossato con stivaletti bicolor e borsa trapuntata. Ma andando indietro nel tempo, e dando un’occhiata alle mise sfoggiate in altre occasioni speciali, si è sempre distinta per il suo stile impeccabile.

Guardate alcune dei look più riusciti della nuova brand ambassador di Chanel.

Lo stile di Riley Keough

Coordinato in maglia e décolleté a punta per presenziare al "Late Show with Stephen Colbert Show" a marzo.

Look total white, composto da maglia bianca e pantaloni a gamba larga coordinati, per un evento a West Hollywood lo scorso settembre.

Mini dress con lo scollo quadrato e sandali con il cinturino per un'inaugurazione in Messico.

In abito gold al party di VanityFair durante la scorsa edizione degli Oscar.

Elegantissima in total black per partecipare a un super evento a Hollywood.

In giallo per le strade di New York.

Con top dalla profonda scollatura e gonna midi tempestata di paillettes per la premiere di "Daisy Jones & The Six".

In total look Schiaparelli.

Credits: courtesy of press office / Getty Image