Il brand italiano apre a due collaborazioni che trasformano intimo e t-shirt in manifesti di appartenenza contemporanea



Nel panorama moda attuale, dove i confini tra streetwear, lifestyle e digitale si fanno sempre più sfumati, Pompea sceglie di muoversi in quella zona ibrida in cui l’abbigliamento diventa il racconto principale. Il brand infatti ha deciso di presentare due nuovi drop in collaborazione con community creative diverse tra loro, ma unite da un’idea comune: dare forma a un’estetica quotidiana che parli di identità, libertà e riconoscibilità.

Da una parte c’è Pompea x Street Smart che vede l’incontro con gli Street Smart Dre & Papi Kein. Questa fusione porta Pompea dentro un immaginario diretto, ironico e profondamente social. È una capsule che prende capi essenziali - intimo, boxer, calze tennis, accessori everyday - e li rilegge attraverso un linguaggio visivo immediato: lettering dichiarati, grafiche pop, riferimenti urbani e quell’attitudine spontanea tipica della comunicazione digitale contemporanea.

Credits: Courtesy of Press Office

Il risultato è una collezione che non cerca di nascondere la propria origine quotidiana, ma anzi la amplifica, trasformando il “basic” in un segno riconoscibile, quasi un codice tra community.

Pompea: identità da indossare

Dall’altro lato invece , il progetto con Luigi Torres Cerciello cambia completamente registro e si sposta su un piano più intimo e simbolico. Qui il punto di partenza è lo zodiaco, interpretato non come tendenza estetica ma come sistema narrativo personale.

Credits: Courtesy of Press Office

Le t-shirt dedicate ai segni diventano piccole mappe identitarie: ricami, simboli astrologici e messaggi costruiti per evocare caratteri, energie e sfumature emotive. Ogni capo è pensato come un frammento di racconto individuale, mentre il packaging - una box dedicata e curata nei dettagli - aggiunge una dimensione quasi rituale all’oggetto, rendendolo più vicino all’idea di dono che a quella di semplice prodotto.

Credits: Courtesy of Press Office

Due drop, due linguaggi, due modi di intendere la moda attuale. Eppure la direzione è unica: trasformare ciò che è quotidiano in qualcosa che parla di chi lo indossa. In questa doppia collaborazione, Pompea si muove con disinvoltura tra cultura street e immaginario personale, confermando una traiettoria sempre più chiara verso una moda che costruisce appartenenza, non limitandosi dunque al semplice vestire.