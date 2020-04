Pomellato lancia la campagna di sensibilizzazione #YouAreNotAlone

Il #restateacasa è certamente un bene ma c’è anche chi ne paga le conseguenze, ossia le tante donne vittime di violenza domestica a cui questo isolamento domiciliare non aiuta.



Proprio in risposta all'allarmante aumento degli abusi domestici emerso durante l'attuale periodo di quarantena obbligatoria, Pomellato in collaborazione con il brand del gruppo, DoDo, lancia una campagna di sensibilizzazione e una raccolta fondi.



Il ricavato andrà a sostegno delle donne vittime di violenza domestica, le stesse a cui il gruppo Pomellato ha dedicato già dal 2017 la piattaforma "PomellatoForWomen".

Gli episodi di violenza domestica in rapido aumento si rivelano una "crisi nella crisi": il lockdown e le misure di auto-isolamento che ormai interessano quasi la metà della popolazione mondiale costringono molte vittime a una pericolosa convivenza con i propri maltrattatori.



Secondo una ONG con sede a Jingzhou, nella provincia dell'Hubei che è l’epicentro cinese dell'epidemia di Covid-19, il numero di casi di violenza in casa è raddoppiato nel febbraio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'Italia, al 50esimo posto del Global Gender Gap Index redatto dalle Nazioni Unite, è diventata uno dei Paesi sviluppati in cui la situazione è motivo di non poca preoccupazione: il 19% delle donne italiane denuncia di avere subito episodi di violenza fisica o sessuale da parte del partner almeno una volta nella vita e nel 6% dei casi i maltrattamenti si sono verificati negli ultimi 12 mesi.

Da dieci anni Pomellato sostiene CADMI, la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano che fa parte della rete di centri antiviolenza D.i.RE.

Pomellato ha deciso di lanciare una raccolta fondi destinata a entrambe le realtà, dando il via all'iniziativa con un finanziamento di 100mila euro che consentirà di aiutare subito le donne vittime di abusi.

E il gruppo fa appello ai suoi clienti perché prendano parte all'iniziativa al fine di sostenere le vittime in questo momento di grave difficoltà. Gli Ambassador di Pomellato e DoDo hanno prestato la propria voce a favore del progetto, condividendo messaggi e dando nuovo significato all'iniziativa Pomellato For Women.