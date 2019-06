In attesa del suo primo concept store europeo, Persol apre a Milano un nuovo punto vendita e per l'occasione lancia anche un nuovo paio di occhiali da sole in edizione speciale.



Per l’apertura del primo concept store del brand in Europa dovremo aspettare ancora un po’ (settembre per l’esattezza), ma nel frattempo Persol inaugura un nuovo negozio nel centro storico di Milano e sbarca nella città lombarda con un nuovo temporary store.

Un passo importante per un brand in continua espansione come Persol che dopo aver lanciato il primo punto vendita di Los Angeles, a Rodeo Drive, arriva a Milano in uno dei quartieri più sofisticati ed esclusivi della città.





Persol presenta il nuovo temporary store di Brera





Il temporary store di Persol, inaugurato il 15 giugno in via Fiori Chiari, si trova proprio nel cuore di Brera, tra palazzi storici, locali di tendenza e boutique eleganti, e resterà aperto per tutto il mese.

Progettato dallo studio milanese di David Chipperfield Architects, il negozio occupa uno spazio di oltre 100 metri quadri e rappresenta l’espressione contemporanea dello stile di vita del marchio.





Persol 714 Brera: i nuovi occhiali in edizione limitata del brand





E per celebrare l'apertura del nuovo temporary store, il brand ha pensato bene di lanciare i nuovi Persol 714 Brera, un’edizione speciale che potrà essere acquistata solo in questo punto vendita.

Si tratta della versione folding del 649, il primo paio di occhiali capace di piegarsi in quattro, contraddistinto da una montatura in acetato e aste con sistema Meflecto e Freccia Suprema, che è stato reso iconico da grandi star di Hollywood e che è diventato negli anni un vero e proprio oggetto del desiderio.

Anche i nuovi Persol 714 Brera hanno tutte le carte in regola per diventare un nuovo accessorio cult da avere: la limited edition si compone di soli 50 modelli, presenta all’interno dell’asta sinistra il timbro “Brera” ed è proposto in due varianti, nero con lenti Polar grigie e havana con lenti Polar blu.

Da collezionare!





