In occasione della giornata internazionale delle donne dell’8 marzo, Patrizia Pepe festeggia la femminilità con magliette speciali dedicate all’empowerment femminile

Per celebrare la festa della donna dell’8 marzo, Patrizia Pepe dedica proprio a “lei”, alla donna, una capsule di t-shirt che veicolano messaggi speciali. Molto eloquenti.

Si tratta di magliette a maniche corte con una nuova stampa simbolica e un forte messaggio di unione e solidarietà dedicato all’universo femminile.

Ciascuna personalizzata con il disegno di tre mani sollevate verso il cielo quale emblema del carattere consapevole, coraggioso e irriverente delle donne di oggi, queste magliette sono un grido alla società.

Credits: Patrizia Pepe

Vogliono scuoterla per focalizzare l'attenzione su un problema dilagante, quello dell’emancipazione femminile e delle pari opportunità. Il messaggio è indirizzato innanzitutto alle donne, invitando il mondo femminile a fare rete, a collaborare e ad aiutarsi: "Women Support Women" si legge sulle t-shirt, autentica dichiarazione d’intenti e di sostegno reciproco.

Colori energetici e vitali esaltano la femminilità di chi riesce ad affermare il proprio ruolo nel mondo grazie al talento, al carisma e alla grande determinazione che le contraddistingue.

Sulla parte frontale delle t-shirt, la scritta di cristalli scintillanti "Women Support Women" diventa un invito alla condivisione, alla sorellanza e al sostegno reciproco per promuovere la più preziosa delle alleanze all’insegna dell’empowerment femminile.

Credits: Patrizia Pepe

Per questo, in concomitanza con il lancio della nuova limited edition, il brand inaugura anche la #PatriziaPepeCrew, un nuovo movimento inclusivo inteso come un collettivo femminile. La mission? Favorire e incoraggiare la libera espressione delle donne attraverso la musica, l’arte, lo sport e qualsiasi altro settore in cui possano si possa raccontare al meglio se stesse e la propria unicità.

La prima #PatriziaPepeCrew sarà svelata il 6 marzo sulle principali piattaforme digitali e sui canali ufficiali di Patrizia Pepe. Presenterà un gruppo di ragazze skaters ritratte in una serie di contenuti esclusivi. Uno storytelling coinvolgente e spontaneo che testimonia il loro approccio a questo sport tipicamente maschile.

Talenti femminili emergenti nel mondo dello skateboard racconteranno le proprie sfide ed esperienze on the road dando voce alla loro più grande passione, al loro stile audace e disinvolto, alla loro personalità fuori dagli schemi.

La capsule collection sarà disponibile a partire dalla prima settimana di marzo in una selezione di flagship stores e sul sito ufficiale del brand.