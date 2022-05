Per il lancio ufficiale della bag, omaggio alla tradizione tessile e all’arte vetraria veneziana, e del tour itinerante che la vedrà protagonista, Weekend Max Mara ha organizzato un evento esclusivo sul Canal Grande



Unisce i tessuti di Fortuny con l'arte del vetro di Murano del laboratorio Gambaro & Tagliapietra, dove sono state realizzate le due perle che decorano la chiusura della borsa.

Comincia così l’omaggio della nuova Pasticcino Bag Modello Venezia di Weekend Max Mara alla tradizione, arte e all'eccellenza artigiana del capoluogo veneto.

Ma non solo. Il brand sceglie proprio la capitale della Serenissima per dare il via al World Tour in varie città del mondo che vedrà la Pasticcino Bag protagonista assoluta della stagione Autunno-Inverno 2022.

Uno speciale viaggio in giro per il mondo, ideato per supportare e celebrare le eccellenze artistiche e le tradizioni artigianali di Paesi diversi.

All'evento di lancio, molte note personalità dopo la presentazione hanno preso parte a una cena privata a Palazzo Ca’ d’Oro, uno dei massimi esempi di casa fondaco in stile tardo-gotico. Costruito tra il 1422 e il 1440 sulle fondamenta di una precedente dimora veneto-bizantina, fu acquistato nel 1894 dal barone Giorgio Franchetti, che lo trasformò in un museo.



Nella foto, da sin. Nicola Gerber Maramotti del Gruppo Max Mara; Toto Bergamo Rossi, direttore della Fondazione Venetian Heritage; Fabrizia Caracciolo, contributor di Cabana magazine; Giorgio Guidotti, Vice President Worldwide PR & Communication Max Mara

Presso la Galleria Giorgio Franchetti, gli invitati hanno avuto l’occasione di visitare la nuova mostra Da Donatello a Alessandro Vittoria, 1940 – 1600. 150 anni di scultura nella Repubblica di Venezia, curata da Toto Bergamo Rossi, direttore della Fondazione Venetian Heritage, e da Claudia Cremonini, direttrice della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro (aperta al pubblico fino al 30 ottobre 2022).



Anima dolce e personalità forte

Richiamando, con il suo nome, il mondo della piccola pasticceria, la Pasticcino Bag racchiude in sé un’anima dolce e una forte personalità.



Il suo design vivace e giocoso, interpretato ogni stagione in infinite varianti, nel Modello Venezia è caratterizzato da una chiusura a clutch con perle realizzate da Gambaro & Tagliapietra. Le due sfere che impreziosiscono il Modello Venezia sono realizzate a mano da un maestro vetraio: una sfera è lavorata su una base avorio con striature a contrasto per un effetto “marmorizzato”, mentre l’altra è realizzata a partire da una base sfumata color pastello, imbevuta o “sommersa” in una finitura in vetro trasparente.

Incredibilmente versatile, la Pasticcino Bag è una borsa in continua evoluzione… proprio come il viaggio che percorrerà in giro per il mondo.