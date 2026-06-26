Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

L’estate si racconta anche attraverso ciò che indossiamo: piccoli souvenir di stile, cartoline da collezionare tra nuove destinazioni, accessori iconici e dettagli che brillano. Questa settimana le Fashion Pills fanno le valigie tra glamour, vacanze e novità scintillanti, con un pizzico di magia firmata Swarovski. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e la bag dell'estate è firmata Collanine Colorate X My Style Bags

(Credits: courtesy of press office)

Quando due realtà che parlano la stessa lingua si incontrano, il risultato non può che funzionare. My Style Bags e Collanine Colorate firmano la Sun Club Bag, una borsa a righe che ricorda gli ombrelloni e le sdraio dei nostri stabilimenti del cuore, tra giornate al mare e weekend in fuga.

Il dettaglio distintivo è il charm firmato Collanine Colorate: colorato, artigianale e un po’ nostalgico, capace di riportarci per un attimo alle estati da bambine. Disponibile dal 23 giugno tra Milano, Forte dei Marmi e Capri, è una collaborazione che racconta alla perfezione cosa amiamo delle collab ben riuscite: due universi affini che si incontrano e danno vita a qualcosa di ancora più bello.

#MadeToComeAlong

Fashion Pills: martedì e l'incontro creativo tra INIGO e Six Senses

(Credits: courtesy of press office)

Chi conosce Six Senses sa che non è solo una collezione di hotel, ma una vera filosofia di vita fatta di benessere, bellezza, viaggio consapevole e attenzione ai dettagli. E proprio da questo universo nasce la nuova capsule in edizione limitata realizzata con l’artista spagnolo INIGO.

T-shirt, cappellino e tote bag diventano souvenir da indossare, pensati per portare con sé un pezzetto dell’esperienza del Six Senses Rome, uno degli indirizzi più affascinanti della Capitale. Un incontro riuscito tra arte, storytelling e cultura del viaggio, con tutta la magia di Roma racchiusa in pochi, desiderabilissimi pezzi.

#InigoStudioXSixSensesRome

Fashion Pills: mercoledì e l’eleganza bollente di Taller Marmo

(courtesy of press office)

Taller Marmo presenta “Heat” la sua collezione SS26 , caratterizzata da una straordinaria ricerca sui tessuti e da una luce che sembra riflettere i raggi del sole. Una palette calda, che profuma di dune, tramonti e Mediterraneo, accompagna le iconiche piume, le trasparenze impalpabili e i tessuti preziosi e leggeri che hanno reso la maison immediatamente riconoscibile. Una collezione sofisticata, no logo, non urlata, sensuale e perfetta per i red carpet e gli eventi più glamour dell’estate.

#MadeInItalyForTheWorldsMostBeautifulPeople

Fashion Pills: giovedi e Swarovski illumina il Giardino Cordusio

(Credits: courtesy of press office)

C’è un nuovo place to be nel cuore di Milano. Fino a settembre, il Giardino Cordusio si veste dei cristalli Swarovski e si trasforma in un café en plein air dove design, ospitalità e dolce vita si incontrano. Colori pastello, dettagli luminosi, un cocktail creato ad hoc e deliziosi dessert serviti sulle iconiche porcellane Rosenthal x Swarovski trasformano una semplice pausa in un’esperienza da vivere… e fotografare. Perché, diciamocelo, quando Swarovski incontra l’estate, tutto brilla un po’ di più.

#MastersOfLightSince1895

Fashion Pills: venerdì e iBlues va in vacanza (e ci porta con sé)

(Credits: courtesy of press office)

Il brand italianissimo iBlues dà il benvenuto all’estate con Les Vacances, una capsule che profuma di Sicilia e racconta tutta la bellezza del Mediterraneo. Stampe iconiche, tonalità ispirate alla terra e al mare e silhouette leggere danno vita a una collezione pensata per accompagnare i momenti più spensierati della stagione.

Per celebrarla, il brand ha scelto proprio la Sicilia, tra Ortigia e panorami mozzafiato, con un’esperienza immersiva fatta di natura, convivialità e tramonti sul mare. Un viaggio che invita a rallentare, riscoprire il piacere delle piccole cose e vivere un’estate tutta italiana, con quel mix di eleganza rilassata e leggerezza che iBlues sa interpretare così bene. #BoldPrintsFreshEnergy

Fashion Pills: sabato e il souvenir dell'estate è la nuova Vans Old Skool

(Credits: courtesy of press office)

Il bello delle Vans Old Skool? Che da sempre raccontano la personalità di chi le indossa. Più che semplici sneakers, sono un manifesto di stile e di espressione individuale. Oggi tornano con la nuova Old Skool 36 Souvenir, una rilettura premium dell’icona “Off The Wall” tra inserti in pelle, tweed multicolore, spille removibili e dettagli artigianali. Un classico che continua a evolversi senza perdere la sua identità. #VansAddiction

Fashion Pills: domenica e le city guide resort di Louis Vuitton si rinnovano per l'estate

(Credits: courtesy of press office)

Le vere cartoline dell’estate? Quest’anno hanno il Monogram. Louis Vuitton veste l'iconica Neverfull con i nomi delle località più amate del Mediterraneo e accompagna il viaggio con nuove City Guide ricche di indirizzi, storie e ispirazioni. Perché il souvenir più bello non è quello che si compra all’ultimo minuto, ma quello che racconta un’esperienza. E questa collezione lo fa benissimo. #LVTravelGuide