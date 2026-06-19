Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



Settimana di Fashion Pills tra collaborazioni che funzionano, nuovi volti da tenere d’occhio, arte da indossare e collezioni che profumano di sale, sole e libertà. Un viaggio tra moda, creatività e piccoli dettagli che sanno già d’estate. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e la volée vincente di Federer per Oliver Peoples

(Credits: Lachlan Bailey)

Roger Federer e Oliver Peoples tornano insieme per l’estate 2026 e scelgono Roma come palcoscenico. Tra il Foro Italico e una villa senza tempo, il campione svizzero gioca una partita insolita: quella contro sé stesso. Da una parte l’atleta, dall’altra l’icona di stile. Due anime, un’unica eleganza. Perché alcuni vincono i tornei, altri diventano un linguaggio. Federer riesce ancora a fare entrambe le cose.

#NeverATrendAlwaysInStyle

Fashion Pills: martedì e il pop up di forte_forte illumina lo shopping di Taormina

(Courtesy of press office)

Dopo l’arrivo di The White Lotus, Taormina è diventata ancora più esclusiva e desiderata. E tra le aperture che raccontano al meglio questa nuova energia c’è quella di forte_forte. La maison italiana sceglie infatti Corso Umberto 129 per il suo primo pop-up in Sicilia, uno spazio che sembra catturare tutta la luce dell’estate mediterranea.

Pareti azzurre come il mare, dettagli rossi e tocchi dorati dialogano con specchi e geometrie grafiche, creando un ambiente raffinato e immersivo. La collezione si fonde perfettamente con il design della boutique, in un gioco di colori, riflessi e suggestioni che racconta la Sicilia più elegante e contemporanea. Insomma, tra moda, design e atmosfera vacanziera, qui l’estate è ufficialmente servita.

#forteforteTaormina

Fashion Pills: mercoledì e la collezione "Summer Atelier" firmata ALO

(courtesy of press office)

Incredibile pensare che un brand nato appena pochi anni fa sia già entrato nell’immaginario dello sportswear di lusso. Quando pensiamo a benessere, movimento ed eleganza rilassata, ALO è ormai uno dei primi nomi che vengono in mente.

Con Summer Atelier, il marchio continua la sua espansione raccontando un guardaroba estivo sofisticato e versatile, fatto di capi che accompagnano ogni momento della giornata, tra viaggio, relax e vita all’aria aperta. A interpretarlo sono due supermodelle d’eccezione, Candice Swanepoel e Behati Prinsloo, protagoniste di una campagna luminosa ambientata in Costa Azzurra.

#SummerAtelierALO

Fashion Pills: giovedì e Shaft inaugura un nuovo concept di stile a FDM

(Courtesy of press office)

Grazia.it approva al 100% la nuova idea di Shaft Jeans, che a Forte dei Marmi trasforma il proprio store in una vera destinazione di stile. Tra giugno e luglio si alternano pop-up di brand che parlano la stessa lingua: quella del Made in Italy, del colore, dell’eleganza e della ricerca. Da Crida Milano a Michela Meni Studio, passando per ViBi Venezia e MOACONCEPT, prende forma un calendario che unisce artigianalità, lifestyle e shopping contemporaneo nella località più iconica dell’estate. Perché l’intuizione di Shaft è semplice quanto vincente: mettere sotto lo stesso tetto realtà affini, capaci di dialogare tra loro e con una community sempre più attenta allo stile.

#ShaftSummerStyle

Fashion Pills: venerdì e l'estate di Falconeri ha l'eco del mare

(Credits: courtesy of press office)

L’estate di Falconeri ha la leggerezza del cotone, i riflessi del mare e una sofisticatezza tutta italiana. La nuova limited edition Sea Echos si ispira alle conchiglie, alle onde e alla luce che danza sull’acqua, attraverso lavorazioni punto mousse dal delicato effetto tridimensionale e fili di lurex che catturano il sole. Tra righe acquamarina, dettagli paisley e silhouette rilassate, la capsule racconta un’eleganza morbida, versatile e naturalmente chic.

#SeaEchos

Fashion Pills: sabato e Clara e Sayf sono i nuovi volti di Guess Jeans

(Credits: courtesy of press office)

L’estate 2026 di Guess Jeans continua a suon di musica. Protagonisti della nuova campagna sono Clara e Sayf, due tra i volti più amati della nuova scena musicale italiana, capaci di incarnare alla perfezione un’eleganza urban e contemporanea.

Tra scatti sfocati, denim iconico e atmosfere metropolitane, la campagna cattura l’energia di una generazione che vive tutto intensamente: la moda, la musica e la libertà di esprimersi. E come non lasciarsi conquistare da questo ritmo, da questo mix di stile e personalità che profuma già d’estate?

#GuessJeansMusicMood

Fashion Pills: domenica e le nuove borse da conoscere sono firmate Italia Pazza

(Credits: courtesy of press office)

Quando una borsa diventa una tela, la moda incontra l’arte nel modo più autentico. Con Italia Pazza, il progetto della Fondazione Italia Patria della Bellezza, artisti contemporanei trasformano semplici shopper in pezzi unici da indossare, collezionare e raccontare.

Non accessori, ma vere opere d’arte itineranti che portano creatività, cultura e bellezza fuori dai musei e dentro la vita di tutti i giorni. Perché il Made in Italy più bello è quello che sa emozionare, sorprendere e sostenere nuovi talenti.

#ItaliaPazza