Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!



Designer italiane "on the go", dolci rimedi contro il freddo e nuovi inizi tutti da scoprire. La moda si prepara all’inverno tra creatività, piccoli desideri e tante novità.

#FashionPills

Fashion Pills: lunedì e Flower Mountain conquista Roma!

(Credits: courtesy of Press Office)

Dopo Milano, Flower Mountain sceglie Roma per inaugurare il suo nuovo flagship store, in Via delle Convertite 14/15. Un indirizzo che racconta l’universo del brand, dove l’estetica giapponese incontra lo spirito outdoor e il design contemporaneo. Legno bruciato, geometrie irregolari e richiami alla natura definiscono uno spazio immersivo, pensato per andare oltre il tradizionale concetto di boutique. Accanto alle iconiche calzature debutta una proposta ready-to-wear, tra materiali ricercati, volumi rilassati ed edizioni esclusive. Da scoprire anche la collaborazione con Staple Pigeon, che reinterpreta la sneaker Yamano 3 in chiave streetwear. Un nuovo capitolo per Flower Mountain, sempre più vicino a un’idea di lifestyle che unisce ricerca, sperimentazione e libertà di espressione.

#FlowerMountainLovesRome

Fashion Pills: martedì e Sveva Clavarino espande i suoi orizzonti

(Credits: courtesy of Press Office)

Smalti colorati, geometrie essenziali e artigianalità italiana: l’universo creativo di Sveva’s Home si arricchisce di un nuovo capitolo con il debutto di SC Jewels, la prima collezione di alta gioielleria del brand. Pensati per essere indossati ogni giorno e custoditi per sempre, i gioielli combinano oro massiccio, diamanti naturali e lab-grown con raffinati profili smaltati a mano nelle tonalità dello zaffiro, dello smeraldo e del rubino. Dai solitari con taglio marquise agli anelli open-band dal gusto contemporaneo, ogni creazione rilegge i codici della gioielleria classica attraverso un’estetica fresca, personale e riconoscibile. Piccoli oggetti del desiderio, dove la preziosità incontra la leggerezza del colore.

#SCJewels

Fashion Pills: mercoledì e la leggerezza impalpabile di Tezenis

(Credits: courtesy of Press Office)

Il Natale si avvicina e, con lui, anche il freddo! Tezenis rinnova la sua amata linea Leggerissima con lana Merino, un piccolo alleato di stile per affrontare l’inverno senza rinunciare alla leggerezza. Morbida, traspirante e naturalmente termoregolatrice, la lana Merino diventa protagonista di capi sottilissimi, perfetti da indossare sotto un blazer, un cardigan oversize o semplicemente da soli. Il segreto è tutto nel gioco delle sovrapposizioni, quel layering tanto amato dalla moda che permette di costruire look diversi senza aggiungere volume. Una nuova interpretazione dell’intimo caldo, che si fa spazio anche nel guardaroba di tutti i giorni.

#TezenisLeggerissima

Fashion Pills: giovedì e Desigual sceglie Demi Lovato

(Credits: courtesy of Press Office)

Demi Lovato incontra l’universo irriverente di Desigual e diventa protagonista di Internet Icon, la nuova campagna invernale del brand spagnolo. Un viaggio tra moda, identità e cultura digitale, in cui la popstar ripercorre i momenti più iconici della propria storia pubblica, riappropriandosi della sua immagine con ironia e libertà. Fotografata e diretta da Daniel Sachon, Demi indossa una collezione dal carattere deciso: cappotti oversize, suggestioni militari, stampe audaci e accessori scultorei. Tra i pezzi da tenere d’occhio, una canotta in edizione limitata con la scritta Internet Icon, realizzata insieme all’artista. Un incontro tra due personalità che non hanno mai avuto paura di distinguersi.

#InternetIcon

Fashion Pills: venerdì e la fashion novità' di Fieracavalli

(Credits: courtesy of Press Office)

La moda torna in sella! A Verona, la prima edizione dei Fieracavalli Lifestyle Awards celebra il legame tra stile, cultura equestre e creatività contemporanea. A conquistare gli esclusivi riconoscimenti firmati Venini sono Stella McCartney, premiata per il suo impegno nella sostenibilità e nel benessere animale, Canada Goose, grazie alle sue campagne ispirate al mondo dei cavalli, e Barbour, simbolo intramontabile dell’eleganza country britannica. Menzione speciale a Fortela, il brand di Alessandro Squarzi e Matteo Arcese che reinterpreta con gusto l’estetica dei ranch americani. Quattro modi diversi di raccontare una passione senza tempo, quella per il cavallo, che continua a ispirare il guardaroba contemporaneo.

#FieracavalliLifestyleAwards

Fashion Pills: sabato e una novità dagli archivi chiamata Jean's West!

(Credits: courtesy of Press Office)

Il fascino del West non conosce stagioni! Jean’s West, storico marchio di United Colors of Benetton, presenta la collezione Fall Winter 2026, tra richiami vintage e nuove interpretazioni dello stile western. Il denim resta protagonista, affiancato da camicie a quadri, giacche in velluto, maglieria dalle trame corpose e capispalla che strizzano l’occhio agli anni Settanta. La novità è la linea kids, che riprende i capi della collezione adulto in versione mini-me, per piccoli look coordinati in famiglia. Un ritorno alle origini che conserva tutto il carattere autentico di Jean’s West, con un occhio al guardaroba di oggi.

#JeansWest

Fashion Pills: domenica e la sexy capsule di Casadei X The Archivia

(Credits: courtesy of Press Office)

Due visioni creative, un’unica idea di eleganza. Casadei incontra The Archivia in una capsule che gioca con i contrasti, tra rigore sartoriale e seduzione. Protagonista l’iconica Cappa Blade, reinterpretata in pelle bicolor nera e off white, con il suo vertiginoso tacco di 12 centimetri e preziosi dettagli luminosi. A farle compagnia, il blazer dress doppiopetto disegnato da Rosa Aquino, tra linee impeccabili e leggere stole in chiffon. Un dialogo tutto italiano tra Cesare Casadei e la fondatrice di The Archivia, dove la femminilità si racconta attraverso forme scultoree, carattere e libertà di espressione. Perché l’eleganza, in fondo, è anche una questione di personalità.

#CasadeiXTheArchivia