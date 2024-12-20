Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!



Le pillole pre-natalizie sono un "gentle reminder" a ultimare i regali di Natale in bellezza e stile. Voi a che punto siete con i pacchetti? #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e il nuovo flagship milanese di Oysho

(Credits: courtesy of press office)

A Milano apre il tempio di Oysho, uno store di tre piani in via Torino 15 dove moda, athleisure e sport si incontrano per offrire un’esperienza di shopping impagabile. Un progetto che abbraccia e offre abbigliamento tecnico pensato per più discipline sportive senza dimenticare il fascino del tempo libero, tutto con la comodità come comune denominatore. #OyshoCommunity

Fashion Pills: martedì e l'inverno Ampezzano di Coccinelle

(Credits: courtesy of press office)

Una sinergia, una collaborazione, un connubio perfetto: Coccinelle ha annunciato la sponsorship di una delle destinazioni più ambite del panorama sciistico, la Capanna Tondi di Cortina d’Ampezzo. Per l’inverno 24/25, il rifugio più glamour della Perla delle Dolomiti sarà ancora più fashion grazie alla collaborazione d’eccellenza con Coccinelle, che ha regalato un’atmosfera, se possibile, ancora più sofisticata allo chalet di montagna. #CoccinelleXRifugioCapannaTondi

Fashion Pills: mercoledì e nasce Malo Baby

(Credits: courtesy of press office)

Da quest’inverno anche i bebé verranno avvolti dal caldo abbraccio del cashmere più puro e morbido firmato Malo Cashmere. Nasce infatti (e mai verbo fu più pertinente) la linea Baby Malo, una collezione curata nei minimi dettagli dedicata ai più piccoli che unisce qualità, calore e stile senza tempo. #EgoMalo

Fashion Pills: giovedì e la voglia d'estate di Taller Marmo

(Credits: courtesy of press office)

La campagna primavera estate 2025 di Taller Marmo non lascia alcun dubbio: ogni eccezionale creazione della collezione è un’ode al fotografo Slim Aarons e alle sue muse come Jacqueline, Marella, Betsy e Nan. Abiti da mille e una notte pensati per le occasioni più importanti della nostra vita (io ne ho indossato uno in piume per il mio 30esimo compleanno). A farla da padrone, oltre ai materiali svolazzanti e impalpabili, i colori vivi tra cui spicca un verde mela e un turchese marino che non possono passare inosservati. Noi siamo già in love. #10YearsTaller

Fashion Pills: venerdì e le "Run Rocket" di Enterprise Japan

(Credits: courtesy of press office)

Street-style e athleisure si fondono in un nuovo ma già iconico modello di sneakers, Rocket Run, firmate Enterprise Japan. A caratterizzare più di ogni altra cosa le trainer è la morbida suola in memory foam, che da sempre fa da base a tutti i modelli del brand. Evviva le sneakers di nicchia dalla forte personalità, evviva Enterprise Japan. #EntJpn

Fashion Pills: sabato e Primark arriva a Salerno

(Credits: courtesy of press office)

Se i diciotto anni segnano il compimento della maturità per ogni ragazzo, l’apertura del diciottesimo store monomarca in Italia, dal canto suo, dimostra un radicale e altrettanto maturo attaccamento al territorio. Primark raggiunge questo grande traguardo inaugurando un negozio flagship in Campania, a Salerno, e più precisamente all’interno del centro commerciale “Maximall”. Se come me dovete ancora fare i regali di Natale, non perdete l’occasione di visitarlo ora. #StoreOpening

Fashion Pills: domenica e il Lombardia Style sbarca a NYC

(Credits: courtesy of press office)

Conoscere e saper apprezzare a fondo le mille sfumature della regione Lombardia significa confrontarsi con la destinazione più internazionale e avant-garde d’Italia. Proprio per questo il nuovo brand “Lombardia Style”, progetto promosso dall’assessore regionale al turismo Barbara Mazzali e dall’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), ha recentemente ospitato una serata newyorkese nell’iconica location di Eataly, all’insegna dell’italianità e dello stile lombardo. Una sintesi perfetta di cultura, innovazione e gusto per il bello. #LombardiaStyle