Mytheresa celebra la Festa della Donna e la moda con un'asta di beneficenza imperdibile



In occasione della Festa Internazionale della Donna dell’8 Marzo, il luxury e-commerce Mytheresa, ha annunciato la seconda uscita dell’editoriale “The Album”, un' edizione molto speciale che celebra la moda, l’arte e soprattutto le donne e che porta con sé una bellissima iniziativa benefica.

Dodici dei più grandi stilisti del momento come Alessandro Michele, Maria Grazia Chiuri, Pierpaolo Piccioli, Miuccia Prada, Demna Gvasalia e Silvia Venturini Fendi hanno donato un articolo privato e personale che verrà messo all’asta sul sito Mytheresa.com dall’8 al 19 Marzo.

Il progetto si chiama “Personal Matters” e comprende dall’iconica baguette Fendi, a un chiodo personalizzato Gucci, fino alla t-shirt firmata da Maria Grazia “We should all be feminist”, in tema più che mai, e tanti altri pezzi unici ed esclusivi.





(Credits: Mytheresa)

In aggiunta, Mytheresa metterà all’asta le stampe di otto opere di fotografe donne tratte dall’edizione di “The Album”.

(Credits: Mytheresa)

Insomma, un’asta tutta al femminile il cui ricavato verrà devoluto interamente a una charity molto speciale, “mothers2mothers”, che dal 2001 si prende cura delle donne e delle famiglie in difficoltà occupandosi di prevenzione della trasmissione dell’ HIV da madre a figlio.

“Moterhs2mothers” è una ONG che celebra le donne ogni giorno e mai come per la Festa della Donna è giusto ricordarlo.

Quando la moda fa bene.