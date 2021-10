Maria Vittoria Paolillo, founder di MVP Wardrobe, ha scelto il concept store nel cuore di Brera per l’evento di lancio della sua collezione Autunno/Inverno 2021.

Protagonista della serata, la collezione invernale di MVP Wardrobe. Luogo prescelto, il concept store di via Pontaccio a Milano, Clan Upstairs.

Tanti gli ospiti presenti, tra questi, Ludovica Sauer, Costanza Caracciolo, Gaia Bermani Amaral, Elenoire Casalegno, Ginevra Mavilla, Cristina e Maria Teresa Buccino, Valentina Marzullo , Carlotta Rubaltelli, Elisa Taviti, Bianca Atzei.

E poi, naturalmente, i capi della collezione che trae ispirazione dal mondo delle principesse moderne: donne che rispecchiano il carattere elegante, sofisticato ma allo stesso tempo classico del brand.

Tanti i blazer e i cappotti dai volumi over, anche più over del solito. E poi, camicie e pantaloni dal taglio classico realizzati in tessuti come il fresco lana, velluti e pelle con lavorazioni traforate e stampe tartan.

Il set design scelto è dedicato ai colori autunnali, con fiori, foglie, castagne, frutti, tutti elementi che rievocano il tema del bosco. Un’atmosfera magica che viene distinta dal tocco pop dello zucchero filato rosa.

La musica nelle sapienti mani del dj Dustin Phil, resident del Volt Club.