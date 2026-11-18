La maison incontra la storica cartoleria Pettinaroli per "Miu Miu Correspondence", un’iniziativa dedicata al fascino della scrittura a mano e alla magia dei piccoli gesti.

In un mondo sempre più veloce, fatto di messaggi istantanei, notifiche e comunicazioni digitali, prendersi il tempo di scrivere una lettera a mano diventa un gesto speciale. Un piccolo rituale dal sapore romantico, capace di raccontare attenzione, cura e vicinanza. Ed è proprio da questa idea che nasce Miu Miu Correspondence, il nuovo progetto con cui la maison celebra il piacere della scrittura e il valore delle parole su carta, in occasione delle festività natalizie.

Dal 27 al 29 novembre 2026, il brand incontra Pettinaroli, storica cartoleria milanese nel cuore di Brera, per una collaborazione che unisce moda, tradizione artigianale e cultura della carta. Per l'occasione, lo spazio di via Brera 4 si trasformerà in un luogo dedicato all'arte della corrispondenza, dove sarà possibile scoprire e scegliere speciali set da lettera firmati Miu Miu.

Protagonisti dell'iniziativa saranno biglietti e buste personalizzati con decorazioni esclusive della maison, insieme a cartoline illustrate per le feste, arricchite da motivi grafici ispirati all'atmosfera natalizia. Un invito a riscoprire il piacere di affidare i propri pensieri alla carta e a dedicare un messaggio speciale alle persone più care.

La scelta di Pettinaroli non è casuale. Fondata nel 1881 da Francesco Pettinaroli, la bottega rappresenta da oltre 140 anni uno degli indirizzi più prestigiosi di Milano per la cartoleria d'autore. Un'attività familiare che, attraverso quattro generazioni, ha custodito e tramandato il sapere della tipografia tradizionale, della legatoria e della lavorazione artigianale della carta. Accanto alle collezioni di cartoleria, il negozio propone anche mappe antiche, stampe rare, accessori in pelle realizzati a mano e raffinati strumenti per la scrittura: un universo in cui storia, arte e savoir-faire italiano convivono.

Durante i tre giorni di Miu Miu Correspondence, anche le vetrine della boutique Pettinaroli saranno allestite dalla maison, che interpreterà gli spazi della storica cartoleria attraverso il proprio immaginario creativo. Gli ospiti potranno scegliere i propri articoli di cartoleria natalizia immersi nell'atmosfera intima e suggestiva del cortile storico del negozio.

L'esperienza proseguirà anche nella boutique Miu Miu di via Sant'Andrea, dove i visitatori potranno far personalizzare i propri biglietti da un calligrafo, aggiungendo un tocco unico e personale alla corrispondenza delle feste.

E per chi è già alla ricerca del regalo perfetto, il progetto avrà un ultimo capitolo dall'11 al 20 dicembre: sempre nella boutique milanese della maison sarà allestita una speciale wrapping station, dove gli acquisti potranno essere impreziositi da confezioni regalo dedicate.

Un progetto che restituisce centralità a un gesto semplice e prezioso come scrivere una lettera, trasformandolo in un'esperienza da vivere e condividere. Perché, anche nell'era digitale, alcune forme di attenzione non passano mai di moda.