Il contest per stilisti emergenti festeggia 25 anni con un’edizione piú internazionale che mai nei Benetton Studios.

Si è conclusa l’edizione 2018 del concorso International Lab of Mittelmoda: sulla passerella 23 collezioni di studenti provenienti da scuole e istituti di moda di tutto il mondo.



Una vocazione internazionale che da 25 anni Mittelmoda porta avanti: nato a Gorizia, il premio prende il nome dalla Mitteleuropa, quel crocevia culturale dove a fine Ottocento confluivano le menti più brillanti d’Italia, Impero Asburgico e est Europa, e per questo compleanno speciale festeggia con un’edizione 2018 più globale che mai.

A partire dalla location: la serata si è svolta nei Benetton Studios, il quartier generale di Benetton a Treviso, l’azienda che tra le prime ha avuto come mission quella di sostenere e promuovere la creatività e il talento emergente in tutte le sue forme, da Mittelmoda a Fabrica, fucina di giovani artisti.





Image Courtesy @ Nicola Pianalto/FABRICA

Un’occasione importante per i ragazzi, oltre che un riconoscimento al loro talento, che si sono confrontati anche con la giuria, formata da addetti ai lavori del fashion system e giornalisti, presidente Matteo Marzotto, tra cui Claudio Marenzi, Presidente Confindustria Moda, Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale Moda Italiana, Beppe Modenese, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana, Jacopo Etro e Sara Moschini Head of Fashion di Grazia.it.





Due gli Absolute prizes: Antonia Schreiter, Universtity of the arts, Germania, per la collezione più creativa, offerto da Mittelmoda e Camera Nazionale della Moda italiana e Lectra e Juha Vehmaanperä, Aalto University, Finlandia, per la collezione più sperimentale, offerto da Mittelmoda, Sistema moda Italia e Fondazione Industrie Cotone Lino.

Tre Special prizes assegnati a Renee De Gutzman, Raffles Design Filippine, premio LECTRA per la collezione con “un tocco di rosso”; Letizia Barbero, Afol moda, Milano, premio Bemberg per l’uso più creativo del filato Bemberg; Thanh Dan Ngoc Nguyen, ESMOD Oslo Norvegia, premio Dondup per la miglior collezione realizzata in denim





Image Courtesy @ Nicola Pianalto/FABRICA

Quattro Origin special prizes, offerti da ORIGIN, PASSION & BELIEFS/ IEG Italian Exibithion Group: Sara Pavani, Accademia costume e moda, Italia, si è aggiudicata il premio Leather per la collezione più ricercata nell’uso della pelle; Fabio Amore, Accademia Koefia, Italia, il premio Stone per la miglior collezione di Jewellery Deisgn; Tulika Ranjan, National Institute of Fashion Technology India, il premio Technology per la collezione più tecnologica nei concetti e nelle applicazioni e Zheqiang Zhang, Royal Academy Fine art, Copenhaghen, il premio Textile per la collezione più innovativa e sperimentale

Infine la giuria a assegnato una menzione speciale a Benedetta Tenan, Istituto Carlo Secoli, Italia, per la miglior presentazione del progetto.

Cosa aspettate? Sfogliate la gallery di grazia.it per conoscere tutti i vincitori e le loro collezioni!





Mittelmoda 2018: i vincitori del concorso Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA

Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA

Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA



Most creative award Antonia Schreiter, University of the Arts, Germania Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA

Most Experimental Award: Juha Vehmaanperä, Aalto University, Finlandia . Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA

Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA



Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA

Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA

Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA



Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA

Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA

Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA



Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA

Credits @ NICOLA PIANALTO / FABRICA

