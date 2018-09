La showgirl mostra i segreti dell'abito indossato in occasione dei premi per la moda sostenibile.



Un serata speciale, all'interno di uno dei luoghi simbolo di Milano, il Teatro alla Scala, per celebrare la moda "sostenibile" e tutti coloro che lavorano affinché il settore del fashion sia prempre più "green" ed etico.

Per la seconda edizione, i Green Carpet Fashion Awards 2018 hanno raccolto un parterre ricco di ospiti illustri e nomi eccellenti. E ovviamente, in prima fila c'erano loro, gli abiti indossati per il tappeto rosso (anzi,verde) scelti dalle star.

Come Michelle Hunziker, showgirl amatissima dal pubblico italiano, al braccio del marito Tomaso Trussardi, con un longdress della maison del Levriero.





Una crezione realizzata appositamente per lei, in in seta biologica con elegante scollo sulla schiena e gonna plissè soleil con intarsio di chiffon biologico effetto trasparente.





Trussardi ha svelato in esclusiva per Grazia.it gli scatti del fitting di Michelle prima del prestigioso evento.

I dettagli preziosi, le mani esperte delle sarte che danno gli ultimi ritocchi all'abito su Michelle. A corredare il look, una pochette realizzata in poliestere da riciclo. Un look dall'animo sostenibile in tutti i suoi aspetti.





Scoprite su Grazia.it il video esclusivo di Michelle e Trussardi:





