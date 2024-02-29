Con un cast internazionale di modelli, la nuova campagna di Michael Kors, presenta una nuova direzione creativa e la nuova Colby bag!

Michael Kors è entusiasta di annunciare il lancio della campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2024, che presenta un'evoluzione nella direzione creativa del marchio che coincide anche con il 20° anniversario di MICHAEL Michael Kors.

La campagna Primavera/Estate 2024 è stata scattata dal celebre fotografo di moda Mert Alas, sotto la direzione creativa di Trey Laird e lo styling di Alex Harrington. Scattate a Malibu e Los Angeles, le immagini della campagna sono nitide, grafiche e audaci, con la sabbia, il mare, l'acqua e il cielo che fanno da sfondo, nonché i pezzi must proposti dal brand per la nuova stagione.

Il cast internazionale di modelli per la nuova campagna di Michael Kors

La campagna schiera un cast internazionale di modelli tra cui Africa Garcia, Aivita Muze, Anthony Thomason, Kwaku Ansong, Victoria Fawole e Xu Meen.

I modelli posano sia per gli scatti fotografici che per i video clip: "Volevo che la campagna personificasse lo stile di donne e uomini cool, sicuri di sé e sempre pronti per l'avventura"- afferma Michael Kors, "mischiando senza sforzo il casual con l'elegante".

La campagna Primavera/Estate 2024 trasmette perciò sicurezza, focalizzando l'attenzione su capi chic ma casual al tempo stesso. Glamour e modernità sono le parole-chiave, con un focus sulla sartoria oversize, sul denim e sui costumi da bagno.

Nuove scarpe, nuovi occhiali da sole e la nuova Colby bag!

Gli accessori della stagione sottolineano questo mood disinvolto ma di grande impatto. L'attenzione è su due nuove borse a tracolla, Colby e Tribeca, dal design raffinato e versatile che funzionano sia di giorno che di notte. Accenti metallici regalano quel tocco di seduzione in più.

Le scarpe primaverili spaziano da sandali e ciabatte, a sabot chic. La fantasia animalier fa da guida a tutta la collezione: la stampa è diffusa su borse, calzature e prêt-à-porter, mentre gli occhiali da sole distintivi, guardano alle giornate soleggiate che ci aspettano.

La campagna pubblicitaria presenta anche una nuova grafica del logo “MK” di Michael Kors, in una tonalità metallizzata.

La campagna globale è stata lanciata martedì 27 febbraio 2024 in tutto il mondo. Le immagini sono presenti anche nei punti vendita, fisici e online, così come sulle piattaforme social del brand.