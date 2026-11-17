L'atelier italiano specializzato nel redesign sartoriale dei capi d'archivio apre un nuovo capitolo. Con l'arrivo del co-founder di JORDANLUCA, il marchio rafforza la propria identità e punta a ridefinire il concetto di lusso attraverso unicità, memoria e trasformazione.

Dare una seconda vita ai vestiti, senza cancellarne la storia, ma trasformandoli in qualcosa di completamente nuovo. È da questa idea che è nato Menabòh, l'atelier italiano fondato da Gaia Rialti che ha fatto del redesign sartoriale la propria cifra distintiva. Un progetto che oggi si prepara ad aprire un nuovo capitolo della propria evoluzione creativa.



*** Menabòh: l'intervista alla founder Gaia Rialti ***

La novità è importante: Luca Marchetto è il nuovo Direttore Creativo di Menabòh. Il suo ingresso segna un passaggio strategico per il brand, che punta a sviluppare ulteriormente il proprio linguaggio estetico e progettuale, mantenendo al centro la relazione tra abiti, memoria e identità individuale. Non un semplice cambio di direzione stilistica, dunque, ma un'evoluzione che ambisce a ridefinire il significato stesso di ciò che indossiamo.

Chi è Luca Marchetto, il nuovo Direttore Creativo di Menabòh

Il profilo di Luca Marchetto porta all'interno dell'atelier un bagaglio di esperienze maturate nella moda internazionale. Nel suo percorso figurano collaborazioni con Jil Sander, nove anni di lavoro al fianco di Vivienne Westwood e un'esperienza dedicata alla maglieria per Erdem. Nel 2018 ha inoltre fondato insieme al designer britannico Jordan Bowen il marchio JORDANLUCA, di cui è co-founder.

In Menabòh sarà responsabile dello sviluppo creativo delle singole creazioni, interpretando ogni indumento come un punto di partenza progettuale. Il suo lavoro si concentrerà sul rapporto tra struttura, taglio e materiali, con l'obiettivo di tradurre la storia di ogni capo in una nuova proposta estetica, senza perderne il legame con le origini.

«Sono entusiasta di entrare a far parte di un brand che sa trovare nuove possibilità in ciò che già possediamo. C'è qualcosa di profondamente rispettoso nelle storie che i capi custodiscono e nel valore di dare loro una nuova vita. Mi riporta a ciò che amo di più della moda: la maestria artigianale, il taglio e l'arte di reinventare qualcosa attraverso una nuova prospettiva», racconta Marchetto.

La mission di Menabòh: ripensare il lusso partendo da ciò che abbiamo

Ma cosa significa, concretamente, questa nuova fase per il brand? Per comprenderlo bisogna tornare alla sua origine. L'intuizione di Gaia Rialti nasce dall'esperienza personale con l'archivio della madre: abiti carichi di ricordi che, anziché essere conservati come semplici oggetti del passato, potevano diventare materia per nuove creazioni.

Da qui prende forma un metodo che va ben oltre il tradizionale concetto di recupero. Un capo non viene semplicemente modificato o aggiustato, ma ripensato nella sua costruzione, nelle proporzioni e nella funzione, attraverso un processo sartoriale che ne preserva il valore originario e gli restituisce una nuova identità.

La mission di Menabòh oggi si spinge ancora più lontano: ridefinire il rapporto tra le persone e il proprio guardaroba, promuovendo un'idea di lusso più personale, emozionale e consapevole. Un lusso che non si misura attraverso l'accumulo o la continua ricerca del nuovo, ma attraverso la capacità di riconoscere il valore di qualcosa che già possediamo.

«Menabòh nasce dall'idea che il vero lusso non abbia nulla a che fare con l'accumulo, ma con la continuità. Alla base, il nostro approccio parte sempre dalla stessa idea: qualcosa che è stato amato, fatto per essere indossato di nuovo», aveva raccontato Gaia Rialti. Una visione che oggi diventa ancora più centrale nell'identità del marchio.

In Love Again: quando l'archivio diventa una nuova espressione creativa

A rappresentare concretamente questa filosofia è In Love Again, una collezione d'archivio che raccoglie una selezione di creazioni one-of-one nate dalla trasformazione di capi già esistenti. Non si tratta di una collezione destinata alla commercializzazione, ma di un progetto espositivo pensato per mostrare le potenzialità del processo creativo e il modo in cui un guardaroba personale può diventare una fonte inesauribile di ispirazione.

Le creazioni giocano con contrasti e contaminazioni: un look bridal si trasforma in un bomber scultoreo, un abito viene ricostruito intorno a una zip protagonista, mentre una camicia oversize incontra drappeggi eleganti e un paio di classici jeans cinquetasche incontrano la leggerezza e il romanticismo del tulle. La palette, essenziale, alterna nero, avorio e bianco, mentre jersey fluidi, pizzi, trasparenze e volumi morbidi dialogano con costruzioni sartoriali precise.