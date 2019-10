Outfit ton sur ton e una gonna che è già nelle nostre wishlist da molto tempo: Meghan Markle a un anno di distanza replica uno dei suo look più belli!



Era il 3 ottobre 2018, la notizia della gravidanza non era ancora stata ufficializzata da Buckingham Palace e Meghan Markle era la neo sposa più famosa e amata del Regno Unito.

Oggi, a un anno di distanza, la Duchessa di Sussex è la neo mamma più chiacchierata del Regno e si dedica alla sua nuova famiglia (con il piccolo Archie al seguito) e agli impegni ufficiali di casa Windsor.

Ma una cosa non è cambiata: il suo QI fashion, che ci conquista puntualmente a ogni sua uscita ufficiale e che, questa volta, si esprime con un look che è un "copia&incolla" impeccabile di quello dell'anno scorso.





Nel 2018 eccola alla University di Chichester con una camicia di &Other Stories e una gonna longuette in pelle firmata BOSS, tutto rigorosamente declinato nei toni del verde bosco.

Una scelta di stile che abbiamo subito adorato in ogni dettaglio: dalla linea pulita della pencil skirt, alla nuance dei capi, un vero must have autunnale.

E quindi, nel momento in cui l'abbiamo rivista oggi, in occasione di una roundtable sull'uguaglianza di genere, con un outfit "fotocopia" non abbiamo potuto non escalmare "Ops, she did it again!"





Questa volta Meghan ha optato per lo stesso identico modello di gonna in pelle di BOSS ma in rosso, abbinato a un pullover leggero con scollo a V color burgundy. Ai piedi pumps vinaccia in perfetta scala cromatica.

Anche sul fronte capelli Meghan è rimasta fedele all'acconciatura del 2018: un morbido raccolto con qualche ciuffo lasciato libero a incorniciarle il viso!

Del resto lo sa lei come lo sappiamo noi: look che vince non si cambia!





(Photo Getty Images)