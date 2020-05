Maison Valentino presenta un progetto speciale basato sull’empatia con un cast esclusivo. L'obiettivo è aiutare l’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma

Maison Valentino lancia #Valentinoempathy, la nuova campagna Donna e Uomo Autunno/Inverno 20-21 a supporto dell'Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma.

Si tratta infatti di un progetto di beneficenza nato dalla riflessione di Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo del brand. La sua intuizione? Rimanere vicini nonostante il distanziamento fisico grazie all’interconnessione e attraverso l’empatia.

Dato che siamo fatti di emozioni, l’empatia è ciò che ci può davvero avvicinare. Più forti attraverso le connessioni della nostra stessa community, diventiamo esseri umani pieni di energie che generano cambiamenti positivi. Le emozioni e i sentimenti non scompaiono con il distanziamento sociale, anzi.

Da questo presupposto prende vita la nuova campagna pubblicitaria AI 2020-21 con un cast esclusivo che include artisti di fama mondiale, da modelli ad amici della Maison come Christy Turlington, Ghali, Gwyneth Paltrow, Laetitia Casta, Laura Dern, Mariacarla Boscono, Naomi Campbell e Rossy de Palma, per citare solo alcuni dei nomi che si sono uniti al progetto.

Christy Turlington. Credits: courtesy Valentino

La campagna pubblicitaria sarà scattata nei luoghi in cui gli artisti stanno vivendo questo periodo di isolamento, indossando un look della collezione Autunno/Inverno 2020-21. Il risultato sarà una nuova e diversa campagna di stagione, risultando un'inedita raccolta di ritratti, con le immagini realizzate non da fotografi professionisti ma da chi sta condividendo con i personaggi questo momento complesso.

I protagonisti della campagna hanno scelto di partecipare al progetto donando la loro presenza e Valentino devolverà un milione di euro a favore dello Spallanzani, l’hub italiano per la lotta al Covid-19.

Nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria Mayhoola e Valentino hanno donato due milioni di euro all’ospedale milanese Luigi Sacco e alla Protezione Civile italiana, un milione di euro alla charity francese La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France e un milione di euro all’ospedale da campo allestito all’interno della Fiera di Madrid. La donazione all’ospedale romano vuole essere a supporto delle successive fasi della gestione della pandemia.

Laura Dern. Credits: courtesy Valentino

Visto che l’emergenza Covid-19 si sta protraendo oltre le previsioni, Valentino si impegna a essere presente anche per il futuro, assicurandosi che il centro dedicato al Coronavirus possa continuare a operare efficacemente e risultare un punto di riferimento.

#ValentinoEmpathy è un progetto di beneficenza a sostegno dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive dell’ospedale di Roma nonché un gesto d’amore per la città della Maison.