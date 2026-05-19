Zara riapre in Via del Corso con un nuovo flagship che unisce architettura, design e innovazione.

Tra le insegne più riconoscibili di Via del Corso, Zara riapre le porte di Palazzo Bocconi, storico edificio neo-rinascimentale nel cuore di Roma, riportando l’attenzione su uno spazio che unisce moda, architettura e memoria urbana. Il flagship, inaugurato nuovamente il 15 maggio dopo un importante intervento di rinnovamento, si sviluppa su cinque piani e ospita le collezioni Donna e Bambino del brand.

La riapertura completa il dialogo tra i due indirizzi romani del marchio: da una parte Palazzo Bocconi, dall’altra Zara Man di Palazzo Verospi. Due spazi distinti ma accomunati dalla volontà di trasformare l’esperienza retail in qualcosa di più immersivo, in cui il contesto architettonico diventa parte integrante del racconto estetico.

Firmato dallo Studio di Architettura di Zara, il progetto conserva molti degli elementi originali del palazzo, dalle colonne alle decorazioni storiche, fino ai soffitti e ai dettagli in legno, affiancandoli a un interior design essenziale e contemporaneo. Il risultato è un ambiente che alterna monumentalità e atmosfera domestica, con arredi selezionati, pezzi vintage e una palette che si attenua progressivamente salendo tra i piani, accompagnando la luce naturale proveniente dalle grandi finestre ad arco della facciata.

Tra gli spazi più riconoscibili c’è l’area Shoes & Bags, pensata come una galleria minimalista dedicata agli accessori, che ospita anche “Edited”, il servizio di personalizzazione di una selezione di borse. Presente inoltre uno spazio dedicato alla linea più giovane di Zara, caratterizzato da dettagli metallici e da un’estetica più dinamica e sperimentale.

Per celebrare l’apertura, il negozio propone anche una capsule esclusiva Roma Palazzo Bocconi, composta da capi e accessori Donna e Bambino ispirati all’identità del luogo. Toni neutri, linee pulite e dettagli che richiamano il palazzo costruiscono una collezione pensata come estensione dello spazio stesso.

Accanto alla componente estetica, il nuovo store punta anche su innovazione e servizi integrati. Dalle casse assistite presenti su ogni piano ai punti dedicati al ritiro e ai resi online, fino ai sistemi automatizzati per la gestione dei capi, il negozio riflette la strategia omnicanale del gruppo Inditex, sempre più orientata a connettere esperienza fisica e piattaforma digitale.