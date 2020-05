L’ultima arrivata in casa Louis Vuitton è una tracolla realizzata con una nuova linea di pellami e con una shape inedita molto chic

Louis Vuitton ha battezzato la sua nuovissima bag a tracolla con il nome di LV Pont 9 per celebrare il Pont Neuf, il più antico e famoso ponte che si trova di fronte al quartier generale della Maison a Parigi.

E non solo il nome è un omaggio alla capitale francese ma anche lo stile di questa nuova borsa: lo chic parigino fa da fil rouge, donando alla shoulder bag un tocco di eleganza senza tempo.

Perfetta per tutti i giorni così come per le occasioni speciali, la LV Pont 9 è realizzata con una nuova linea di pellami e ha una shape inedita che lsi preannuncia già cult.





Credits: Louis Vuitton

Il design raffinato della forma soft è conferito dalla morbidezza della pelle di vitello liscia e leggermente imbottita.

La borsa presenta l’esclusivo Louis Vuitton Circle, il logo degli anni Trenta preso dall’archivio e reinterpretato da Nicolas Ghesquière, Direttore Creativo delle collezioni femminili della Maison.

L’interno è in pelle colorata e presenta due pratici scomparti con due tasche. La praticità si lega indissolubilmente all’eleganza: l’attenta cura dei dettagli è la cifra stilistica che connota la LV Pont 9.

Una costruzione a soffietto aggiunge struttura e spazio extra e non manca una caratteristica “nascosta” che si rivela deliziosamente chic: la romantica chiusura magnetica a forma di fiore del Monogram.

La palette cromatica spazia dalle nuance più sobrie e raffinate del nero e crema fino a quelle più vibranti.

C’è il “Summer Gold” che rievoca il colore del tramonto, il “Rose Dahlia” che incarna la tinta più femminile che ci sia, quella del rosa antico, e infine il “Bleu Orage”, una miscela di blu navy e azzurro carta da zucchero che ricorda le acque del mare profondo.

LV Pont 9 è realizzata a mano e si preannuncia già una cult bag. Coniugando design contemporaneo e gusto classico, questa tracolla si prepara a entrare nell'Olimpo delle it bag.