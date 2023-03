In morbidissima pelle di vitello, disponibile in due misure e in un’ampia palette di colori, la nuova Bale Bag è adatta per qualsiasi look e occasione. E perfetta per trasportare oggetti, progetti e tanti bei ricordi

Loro Piana presenta la Bale Bag come accessorio di punta della sua nuova collezione primavera estate 2023. E a buon titolo.

Innanzi tutto, è sinuosa, disinvolta, essenziale. E ancora, è precisa ma spontanea, elegante, unica e memorabile. In più, la nuova It bag della Maison racchiude funzionalità, qualità e valore.

È simbolo e custode dell’heritage e del savoir-faire della maison. Si ispira, infatti, alla storia della famiglia Loro Piana che, alla fine degli anni Settanta, si dedicò alla ricerca delle migliori materie prime per confezionare abiti dall’eleganza senza tempo.

Nel suo viaggio ai confini di un mondo ricco di umanità e bellezza, il brand ha trovato negli inospitali altopiani della Mongolia e Inner Mongolia il cashmere più pregiato, che ancora oggi viene consegnato dai pastori nomadi in balle, poi stoccate nella filatura di Roccapietra, in Piemonte, prima di trasformarsi in tessuti e capi inimitabili.

Da qui il nome “Bale” per indicare una borsa che, anche nel design e nella trama, ricorda quelle preziose balle di fibra scoperte dai Loro Piana.

Ne sono un esempio la lavorazione e la morbidezza della pelle di vitello, dalla grana naturale liscia o bottalata, che mima proprio quella del cashmere, e la tracolla regolabile, che avvolge interamente l’accessorio creando un motivo ad anello, omaggio alle corde e alle cinghie con cui una volta si chiudevano le “bale”.

Priva di cuciture sulla parte superiore, la Bale Bag si distingue infine per il punto a mano dei manici, la fodera in suedetono su tono e la pouch interna removibile.

Inoltre, le due diverse misure (L e micro) e l’ampia palette cromatica, che vira dai colori istituzionali del Blue Navy, Kummel e Warm Tan alle tonalità di stagione quali Tea Room, Dark Cerise e Candoglia Marble, la rendono perfetta per qualsiasi look e occasione, e per trasportare nello spazio e nel tempo ogni oggetto, progetto e ricordo. La Bale Bag sarà disponibile a partire dal 2 marzo nelle boutique Loro Piana e sul sito.