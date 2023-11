Levi's® ha collaborato con Barbie Ferreira per una capsule collection con leitmotiv un'illustrazione del migliore amico dell'attrice Ben Evans

Attrice amatissima e icona di stile, Barbie Ferreira ha conquistato con il suo talento i cuori dei fan di tutto il mondo. Ora la sua forza creativa incontra il celebre brand Levi's® che, sin dalla sua nascita nel 1853, ha creato alcuni dei jeans più iconici di sempre.

Dalla loro unione nasce una capsule collection che utilizza come leitmotiv un’illustrazione di un coniglio realizzata a mano dall'artista e migliore amico, Ben Evans. Per catturare la sua visione della collezione, Barbie ha lavorato a stretto contatto con il design team Levi’s®.

La capsule collection Levi’s® x Barbie Ferreira include un cappotto lungo oversize realizzato in denim nero e disegni di Ben stampati sui bordi interni.

La collezione comprende anche un corsetto LaceUp e arricciature nella parte posteriore da indossare con i jeans Lace-Up Flare, un modello a vita media con lacci e una toppa posteriore con il disegno del coniglio di Ben.

Nella capsule anche un paio di jeans '90s 501® caratterizzato da una stampa grafica all over di coniglietti con effetto splatter, una gonna plissettata color verde con un orlo grezzo e dall’effetto usurato.

Per quanto riguarda i top, la collezione offre anche un Second Skin Top, una maglia a maniche lunghe a rete stretta con una stampa stile ameba anni '90 e apertura per i pollici e una Tee Bunny: una T-shirt oversize con disegno di un coniglio fosforescente.

A completamento il cappello Tulip reversibile, realizzato in denim chartreuse da un lato e con una stampa stile ameba anni '90 su tessuto intrecciato dall'altro.

"Questa collezione è stata ispirata dal mio amore per scene di film bellissimi e dal desiderio di creare una storia con il mio guardaroba di tutti i giorni. Volevo realizzare dei modelli che richiamassero i costumi dei miei film preferiti. Era importante che la collezione vivesse a metà tra una favola dark e un sogno nostalgico", ha dichiarato Barbie a proposito della collaborazione.

Per dare vita alla campagna, Barbie si è rivolta alla sua amica e collaboratrice di lunga data, Petra Collins, un'artista e regista di grande talento, il cui stile distintivo di fotografia femminista new-wave è noto per elevare il soggetto con texture ricche e luci uniche.

Dopo aver pianificato attentamente l'esecuzione creativa, Barbie e Petra hanno realizzato uno speciale servizio fotografico che cattura splendidamente Barbie nella collezione con il tocco visivo ultraterreno di Petra.

La capsule collection limited edition Levi’s® x Barbie Ferreira verrà lanciata venerdì 17 novembre, e sarà disponibile in tutto il mondo su Levi.com, sull'app Levi’s® e in selezionati negozi Levi’s®.