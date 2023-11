La nuovissima collezione The W.O.W. Leggings di Wolford trasforma l’esperienza del legwear, definendo un nuovo standard nel mondo della moda



Con i nuovi leggings della collezione "The W.O.W. Leggings" di Wolford l'ordinario lascia spazio alla straordinario. Il brand trasforma l’esperienza del legwear, definendo un nuovo standard nel mondo della moda.

3 modelli inediti - The Wonderful, The Wellness e The Wool-Ford - pronti a soddisfare le esigenze di chi li indossa, spingendosi oltre i limiti dei tessuti e della tecnologia di lavorazione a maglia.

The Wonderful: pura magia. La maglia circolare e la cucitura posteriore di questi leggings donano un incredibile effetto push-up 3D che valorizza le curve nei punti giusti. Oltre a mettere in risalto la silhouette, la forte compressione stimola anche la circolazione del sangue, combinando uno stile impeccabile al massimo comfort.

The Wellness: bellezza funzionale. La maglia circolare e le cuciture frontali e posteriori di questi leggings portano l’effetto modellante a un livello superiore: la cellulite è attenuata grazie alla stimolazione del collagene, generata tramite la tecnologia brevettata EMANA, e la pelle risulta morbida e levigata.

The Wool-Ford: comodità e versatilità. Realizzati in lana Mercury, un filato soffice ed esclusivo, questi leggings totalmente seamless sono freschi in estate e caldi in inverno. Favoriscono infatti la traspirazione, mantenendo la pelle idratata e asciutta.

Un’aspirazione all’eccellenza che si ritrova in ogni particolare della collezione: l'attenzione ai dettagli garantisce una vestibilità perfetta e una tenuta sicura.

Disponibili in esclusiva online sul sito wolford.com, questi leggings in edizione limitata sono numerati singolarmente.

Scoprite il futuro del legwear con la collezione The W.O.W. di Wolford, in cui l’innovazione incontra la moda e il comfort abbraccia lo stile!