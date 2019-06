Un party in una sera d'estate per festeggiare il lancio del brand Le Vernisse, progetto nato dall'estro di due giovani designer appassionate di vintage.



Una moda che guarda al fascino senza tempo di stampe e materiali del passato e al tempo stesso al futuro, attenta sempre più al tema della sostenibilità e del ri-uso.

Questa l'idea intorno alla quale è nato Le Vernisse, il progetto creato da due giovani designer, Francesca Filipo ed Eugenia Penta, giovani designer con alle spalle esperienze nel campo del fashion system e che hanno deciso di lanciarsi in questa nuova avventura.









Un concept "semplice", nato dalla passione delle due amiche e fondatrici del brand, che si sono messe alla ricerca di "tesori nascosti" negli archivi e nei magazzini di aziende tessili, setifici, bottonifici e piccoli laboratori, a caccia di tessuti e materiali che sembrano venir fuori da vecchie istantanee o dai bauli delle nonne, ma reinterpreati con un gusto tutto contemporaneo.





Abiti e camicie nati da tessuti vintage o di fine stock, provenienti da aziende e produttori rigorosamente Made in Italy, come i setifici della zona del comasco ma anche antiquari e collezionisti, che coniugano gusto moderno e attenzione al tema del ri-uso e di una moda più attenta e consapevole.

Nascono così capsule e capi unici, fuori dalle stagionalità, la cui realizzazione e produzione è affidata a laboratori sartoriali, realtà che, oggi giorno, sono in "via d'estizione", a causa della massificazione dei processi produttivi.









Per celebrare il lancio di Le Vernisse a Milano - e la capsule in collaborazione con le We are Lovers, Alessia Bossi e Lucia Serafini, le due creatrici del marchio hanno organizzato un party sotto le stelle in un cortile milanese.









Le ospiti dell'evento hanno potuto scoprire e toccare con mano la "storia" degli abiti e dei capi di Le Vernisse e del loro mondo, fatto di qualità, fascino ed etica.