Su TikTok è la nuova it bag del momento: la piccola pochette di Longchamp si prepara a rivivere una nuova giovinezza grazie alla Gen Z

Che TikTok sia una fucina di trend e "-core" vari che nascono e tramontano nel giro di qualche settimana è ormai cosa nota. Certo è anche che il social di origini cinesi è in grand di lanciare tendenze e consacrare must have come praticamente niente altro in giro, quasi al pari (se non oltre) celeb e influencer vari.



Ricordate il successo planetario della "moon bag" di Uniqlo in nylon diventata un tormentone su TikTok e praticamente introvabile ovunque nel giro di qualche settimana? Il marchio giapponese dovette potenziarne la produzione in tutta fretta data l'elevatissima domanda, tanto da creare una secondo drop e inserirla anche nelle stagioni successive!



È solo uno degli esempi di successo di un capo o un accessorio, tornato alla ribalta e diventato feticcio della Gen Z. Ora la nuova ossessione degli utenti del social network è un piccolo tuffo nel passato: si tratta della borsa Le Pliage di Longchamp. Le Pliage, nata nel 1993, è una bag iconica del marchio, disponibile in svariate dimensione e materiali. La versione in nylon con manici in pelle e facilmente richiudibile, è un must già da diversi anni. Il perché è facile: pratica, funzionale, è la borsa ideale dei viaggi e del tempo libero, permette di portare con se ciò che serve e si ripiega in poche mosse in valigia.



Ma a far sognare la Gen Z è una versione particolare della Pliage, ovvero la versione più piccola, ovvero la Pochette, nata in realtà come piccola trousse o come microbag per tenere gli essentials in un unico posto all'interno di shopper o borse più grandi.





Beh, le sue piccole dimensioni non hanno scoraggiato i giovani di TikTok e anzi, fedeli alla convinzione che "le dimensioni non contano", ecco che la challange è partita: sono sempre più numerosi i video che mostrano in cui gli utenti raccontano quante cose possono stare nella piccola Pliage!



Come ha analizzato la piattaforma Stylight, l'hashtag #longchampliage ha raggiunto i 32 milioni di visualizzazioni su TikTok, mentre #longchampmini si attesta sui 2 milioni.



Non a caso sul sito di e-commerce, le ricerche degli utenti su Longchamp sono cresciute del 14%, segno che l'interesse per il brand da parte degli acquirenti sta salendo e potrebbe crescere nelle prossime settimane.







E non è un caso che, facendo un giro sul sito di Longchamp, Le Pliage Pochette non sia al momento disponibile in nessuna delle colorazioni.



Altra nota particolare segnalata da Stylight: gli utenti di TikTok avrebbero "personalizzato" la piccola bag. Come? Aggiungendo una tracolla, non solo di Longchamp, ma acquistata anche altrove...

Bisseremmo l'effetto "moon bag" di Uniqlo? Chissà...





A cura di Rossella Malaguarnera - Si ringrazia Stylight per i dati e le analisi fornite