Dal doposole al siero contro le imperfezioni, l'aloe vera sul viso promette miracoli: ecco 10 benefici reali e spiegati senza filtri.

Negli ultimi mesi il gel di aloe spalmato direttamente sul viso è ovunque, dai tutorial social ai consigli tra colleghe in ufficio. Non è solo moda: la specie più usata in cosmetica, Aloe barbadensis Miller, contiene circa il 98% di acqua e decine di componenti attivi utili alla pelle.

Secondo diversi studi cosmetologici, i suoi polisaccaridi aiutano a trattenere l’idratazione, mentre vitamine e minerali hanno un’azione antiossidante delicata. Gli esperti del National Center for Complementary and Integrative Health ricordano però che molte proprietà sono promettenti ma non del tutto dimostrate: l’aloe è una buona alleata, non una bacchetta magica. E serve sempre il patch test.

Cos’è l’aloe vera e perché piace alla pelle del viso

Dentro le foglie spesse di aloe c’è un gel trasparente ricco di mucopolisaccaridi, sostanze che funzionano come piccole spugne d’acqua. Per questo il gel di aloe vera è considerato un ottimo umettante: non unge, ma riduce la perdita di acqua dalla pelle.

Alcune ricerche hanno contato oltre 70 costituenti: vitamine A, C, E, parte del gruppo B, oligoelementi come zinco e magnesio, aminoacidi e composti ad azione antiossidante. Una review del 2023 su pazienti con ustioni leggere ha mostrato che il gel di aloe può velocizzare la guarigione rispetto ad alcune creme tradizionali, confermandone il potenziale rigenerante sulla cute.

Piccola nota pratica: nei prodotti cosmetici viene usato il succo purificato (Aloe Barbadensis Leaf Juice), filtrato e standardizzato. Se usate la foglia fresca, dovete eliminare bene il lattice giallo più esterno, ricco di aloina, che può risultare irritante.

I 10 benefici dell’aloe vera sul viso

1. Idratazione leggera ma intensa

I mucopolisaccaridi trattengono acqua nello strato superficiale della pelle, migliorando l’idratazione senza effetto “pesante”. Uno studio del 2006 ha evidenziato che creme con estratto di aloe aumentano il contenuto d’acqua cutaneo. Sul viso funziona bene come “siero” acquoso prima della crema, soprattutto se avete pelle mista o grassa.

2. Effetto lenitivo su rossori e post sole

Il gel rinfresca subito e attenua la sensazione di bruciore da lieve scottatura solare, scrub troppo energico o ceretta sui baffetti. Tenuto in frigo, l’effetto decongestionante è ancora più piacevole. Non sostituisce la protezione solare, ma è un ottimo doposole viso.

3. Supporto alla rigenerazione di micro-tagli e abrasioni

Sulla pelle del viso capita di avere piccoli graffi, micro-tagli da rasoio, leggere abrasioni. La struttura del gel di aloe vera favorisce la formazione di un film protettivo e sostiene i processi di riparazione, riducendo anche il rischio di segni visibili. Sempre solo su lesioni superficiali, pulite e non infette.

4. Aiuto sulle imperfezioni da acne infiammatoria

Grazie all’azione antinfiammatoria, l’aloe può calmare pustole e papule, riducendo rossore e fastidio. Il National Center for Complementary and Integrative Health segnala che può essere utile come coadiuvante nei trattamenti per l’acne, mai come unica terapia. Potete tamponare una piccola quantità di gel solo sul brufolo, due o tre volte al giorno.

5. Riequilibra la zona T senza ungere

Su fronte, naso e mento spesso la pelle lucida convive con disidratazione. Il gel di aloe vera viso idrata senza oli, lasciando una sensazione asciutta. Ottimo come base prima del fondotinta, soprattutto se lo applicate solo dove la pelle tende a lucidarsi.

6. Sollievo per pelle secca che tira

Se dopo la detersione sentite la pelle “che tira”, una passata di aloe sotto la crema nutriente può fare la differenza. L’acqua trattenuta dai polisaccaridi migliora comfort ed elasticità, mentre la crema sopra blocca l’idratazione. Un layering semplice ma efficace per pelle secca o che si desquama.

7. Azione anti-age soft

Alcuni studi indicano che l’aloe può stimolare in modo leggero collagene e acido ialuronico, con un effetto tensore superficiale. Non cancella le rughe, ma aiuta l’aspetto delle linee sottili, soprattutto se abbinata ad altri attivi anti-age come peptidi e antiossidanti.

8. Supporto sulle macchie post-brufolo

Grazie all’azione lenitiva e antiossidante, il gel può contribuire a rendere più uniforme l’incarnato e ad attenuare, nel tempo, le discromie post-infiammatorie da brufolo. Funziona meglio se lo inserite in una routine che preveda anche niacinamide, vitamina C e, di giorno, protezione solare alta.

9. Comfort su pelle sensibile o con lieve dermatite seborroica

Su guance che si arrossano facilmente o ai lati del naso con piccole squame, l’aloe dà una sensazione di calma e idratazione. Diverse ricerche la studiano come supporto in caso di eczema lieve o dermatite seborroica, ma i casi importanti devono essere seguiti dal dermatologo.

10. Un solo ingrediente per mille usi smart

Sul viso potete usarla come maschera express stendendo uno strato spesso per 10-15 minuti, poi tamponando l’eccesso. Oppure come impacco rinfrescante per il contorno occhi, usando pochissimo prodotto, o ancora come dopobarba delicato sulle zone del viso depilate.

Come usare l’aloe vera sul viso in sicurezza

Scegliete un gel di aloe vera con alto contenuto di Aloe Barbadensis Leaf Juice nei primi posti dell’INCI e pochi ingredienti aggiunti, meglio senza profumi intensi e alcol. Applicatelo sempre su pelle del viso pulita e tamponata.

Per la routine quotidiana: al mattino potete fare detersione delicata, poco gel di aloe e, sopra, crema idratante o direttamente il solare se la pelle è grassa. La sera, dopo il detergente, usatelo come siero leggero e poi completate con una crema più ricca se vi serve nutrimento.

Prima di inserirlo fisso nella routine, fate un patch test per 48 ore su una piccola area del viso, ad esempio vicino alla mandibola. Se compaiono prurito intenso, bruciore o rash, sospendete subito. Evitate l’aloe su cute infetta, ferite profonde, ustioni estese o problemi dermatologici importanti: in questi casi il riferimento resta il medico, non il vasetto di gel sul comodino.