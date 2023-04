Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Cosa tiene insieme la danza contemporanea, l’innovazione tecnologica al servizio della natura, il lifestyle made in Brasil con il denim e il capospalla impermeabile più famoso che ci sia? Più che una domanda è un rompicapo, e di quelli decisamente difficili. Ma scoprire la risposta si rivelerà una bella sorpresa, che fa giusto in tempo a sbucare dall’uovo di Pasqua.

Fashion Pills: lunedì e Burberry per il Royal Ballett

Forse non tutti sanno che Daniel Lee, oltre ad avere una felicissima vena creativa come stilista, ha anche una smodata passione per la danza. Una predilezione che non è sfuggita a Wayne McGregor, pluripremiato coreografo e regista residente al Royal Ballet di Londra, una delle più prestigiose istituzioni di danza al mondo. Ed è stato proprio in nome di questa affinità elettiva che i due artisti si sono uniti in un progetto comune, la nuova opera di McGregor che debutterà in palcoscenico il 9 giugno, per cui Daniel Lee, alla direzione creativa di Burberry, disegnerà interamente i costumi. Sarà l’occasione per vedere la modern britishness cara a questi due capisaldi della cultura d’Oltre Manica prendere vita. Letteralmente danzando, sulle note della compositrice Anna Thorvaldsdottir, e stagliandosi sullo sfondo della scenografia di Carmen Herrera, recentemente scomparsa. #DancingKings

Fashion Pills: martedì e il Carpe Denim di La DoubleJ

Le amanti del denim si preparino a gioire: La DoubleJ, destinazione milanese dei trendsetter d’eccellenza, lancia la sua prima collezione di jeans di alta gamma. Tre i modelli proposti per la primavera estate, tutti decisamente originali, una consuetudine a cui la designer J.J. Martin ci ha piacevolmente abituate. Ecco, quindi, il modello bootcut con fondo svasato e stampa a laser con motivi jacquard. Il taglio boyfriend, in questo caso proposto con la vita bassa e la finitura lussuosa garantita dal doppio passaggio di colore. E poi i nostri preferiti, il modello Capri con orlo cropped rifinito in piume e motivo Anemone nei toni del blu: sopra le righe, fancy e perfetti per diventare gli assoluti protagonisti di outfit ricercati e inediti, che siano a base di t-shirt girocollo bianca e sandali flat o con top in seta e pump preziose. #SoManyJeanSoLittleTime





Fashion Pills: mercoledì e il Barbour rosa di Palm Angels

Per gli amanti dello streetwear, e delle collab inaspettate, Francesco Ragazzi è una garanzia. Con la sua creatura Palm Angels, infatti, il designer ha prestato la sua prolifica vena creativa ai marchi più apprezzati della moda internazionale, da Moncler a Tod’s. L’ultima notizia che lo riguarda è la conferma della capacità di Ragazzi di individuare sempre partner di alto livello, i cui prodotti iconici escono profondamente rinnovati dal suo tocco inconfondibile. E parlando di icone, non si può certo tralasciare la Bedale Wax Jacket, un classico dell’abbigliamento outdoor di Barbour indossato da generazioni di donne e uomini sin dal 1864. Ed è su questo emblematico capospalla che si posa il tocco Palm Angels, con una proposta in tre diversi varianti: rosa acceso, ibis scarlatto e giallo fluo, con il logo Palm Angels serigrafato sul retro ad effetto distressed e una speciale edizione dei dettagli tartan.





Fashion Pills: giovedì e l’eco-pelle di Pangaia by NFW

Probabilmente non ne avete mai sentito parlare, ma noi ci auguriamo di leggere il suo nome sempre più spesso: ci riferiamo al Mirum, materiale nuovo a base vegetale e privo di plastica, una soluzione ecologica per moda, automotive, rivestimenti. È lui, insieme al Flwrdwn, imbottitura sostenibile anch’essa ideata da Natural Fiber Widing, a caratterizzare un’edizione limitata di gilet disegnati da Pangaia. Il nuovo modello, che combina il cotone biologico caratteristico del brand, la calda fodera, e il rivestimento simile alla pelle creato col Mirum, segna un deciso punto di svolta per il collettivo globale attivo nell’abbigliamento sostenibile: il materiale è infatti riciclabile al 100% e completamente circolare, può essere smaltito nell’ambiente perché plastic free ed è anche animal friendly. Insomma, la più spettacolare dimostrazione che un’alternativa alla pelle priva di plastica esiste. #EcoHiTech





Fashion Pills: venerdì e FARM Rio atterra in Rinascente

Se fra i vostri progetti per le vacanze c’era anche una capatina in Brasile, per soddisfare una sfrenata voglia di shopping carioca, questa notizia fa decisamente al caso vostro. Il protagonista è FARM Rio, marchio nato dall’intuizione di un gruppo di creativi di Rio de Janeiro, che credono nell'esistenza della felicità e celebrano la cultura locale attraverso la moda e il lifestyle. Ebbene, fino al 21 maggio, Rinascente Milano subirà la pacifica invasione del marchio brasiliano, che, per inaugurare il suo lancio italiano, occuperà il piano inferiore dello store con un pop up immersivo che omaggia quanto di meglio abbia prodotto il Paese Sudarmericano. Ma non solo, perché sempre nello stesso periodo tutte le vetrine del department store si vestiranno delle inconfondibili stampe di FARM Rio, sotto forma di gigantesche sculture all'uncinetto create in collaborazione con il designer brasiliano Gringo Cardia e l'Istituto Proeza. #ItalianLanding