H&M ha sviluppato una capsule unisex con capi e accessori all’avanguardia. Disponibile da oggi online e in negozi selezionati.





H&M lancia una collezione unisex, sviluppata in collaborazione con Eytys, l’iconico brand svedese con base a Stoccolma conosciuto soprattutto per le scarpe no gender dalla suola spessa in rilievo e per i suoi capi minimalisti.



Essenzialità priva di genere è anche la cifra stilistica che intesse questa nuova capsule collection lanciata oggi, disponibile in tutto il mondo dal 24 gennaio, sia online sia in selezionati punti vendita.



Una collezione unisex che comprende anche abbigliamento e accessori per bambini, con elementi d’avanguardia che fioriscono su sneakers, stivali, giacche, maglie, pantaloni e jeans in materiali come twill, nylon e denim grezzo.



Le scarpe sono caratterizzate dalla tipica suola del brand di Stoccolma, così come i capi hanno le linee squadrate che minimizzano ogni differenza tra maschio e femmina, in sintonia con i tagli dell’abbigliamento che porta la firma di Eytys.



Stampe pitonate, eco-pelle verniciata effetto lucido ma anche morbido camoscio e cotoni rigidi, in un caleidoscopio materico e cromatico che ben si adatta alle grafiche ricche di humor.



La gamma di colori va dal verde bottiglia al giallo, toccando il beige, l’indaco, il bianco e il nero e rendendo ogni capo facilmente abbinabile sia all’outfit sia allo stato d’animo.



Ogni paio di scarpe è confezionato in una scatola personalizzata con un disegno dell'artista statunitense Zoe Barcza, punto di riverimento della nuova generazione di artisti contemporanei che da anni vive e lavora a Stoccolma.







Eytys x H&M: la nuova collezione unisex e no gender PE 2019 Eytys x H&M, la collezione unisex e no gender per la PE 2019.Credits: H&M

